Цифровая экосистема МТС проанализировала тренды потребления сервисов пользователями подписки МТС Premium в 2022 году и первом квартале 2023 года. В топе у подписчиков ХМАО — телеком-сервисы, развлечения и кешбэк за покупки. В среднем югорчане экономят с подпиской более 18 тысяч рублей в год.

По данным исследования, подписчики чаще всего смотрели кино, слушали музыку и ходили по магазинам, активно пользовались интернетом. В 2023 году список любимых занятий пополнили поездки на самокатах.

Топ-5 драйверов подписки по количеству привлеченных пользователей:

1. 50 ГБ мобильного интернета

2. Блокировка спам-звонков

3. Онлайн-кинотеатр KION

4. Музыкальный сервис МТС Music

5. Кешбэк-сервисы

Умная защита от спама «Защитник» входит в подписку пользователей-клиентов МТС. За счет распознавания скомпрометированных ранее номеров сервис каждый день блокирует около миллиона спам-звонков и таким образом экономит пользователям в среднем 15 минут в день.

За последний год число пользователей более одного сервиса МТС Premium выросло в три раза. Причем увеличивается доля тех, кто не является абонентом компании и пользуется подпиской.

Продолжает расти число пользователей нетелеком-сервисов. За 2022 год и первый квартал 2023 года их количество выросло в 2,6 раза. При этом количество пользователей самой популярной в подписке комбинации сервисов — кино+музыка — увеличилось в 2,7 раза год к году (1 кв.2022 – 1 кв. 2023).

«Подписчики МТС Premiumв ХМАО также стали в большем объеме активировать промокоды у партнёров. Одна из причин – рост количества партнерских предложений и сервисов, которых в настоящее время более двадцати. А это значит, что у пользователей расширяются возможности для экономии на повседневных покупках и услугах. Уже сейчас подписчики, которые пользуются несколькими сервисами, могут экономить в среднем около 1500 рублей ежемесячно», — прокомментировал директор МТС в ХМАО-Югре Андрей Белов.