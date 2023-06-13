Как и ожидалось, ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. На этом фоне ВТБ также не прогнозирует существенных изменений на рынке депозитов и розничного кредитования.

ДЕПОЗИТЫ

По оценке банка, в сегменте привлечения ставки сохранятся в текущем диапазоне, который сформировался еще в начале марта. ВТБ пока тоже не планирует менять условия по своим сберегательным продуктам, однако будет внимательно следить за финансовой конъюнктурой.

В ближайшей перспективе самая высокая доходность на рынке по-прежнему будет доступна на «длинных» сроках, а также в рамках сезонных акций.

Вкладчики сохранят интерес к сберегательным инструментам, несмотря на сезон отпусков. Этому будет способствовать высокая доходность по депозитам на фоне текущего уровня инфляции, стимулирующая россиян как пролонгировать имеющиеся продукты, так и возвращать ранее снятую наличность. На этом фоне мы ожидаем роста рынка – по нашей оценке, рублевые пассивы за 2-3 квартал могут прирасти на 5,5% или на 1,8 трлн рублей.

КРЕДИТЫ

Сегодняшнее решение ЦБ РФ не приведет к существенным изменениям и на рынке розничного кредитования. Действующий уровень ставок позволяет игрокам развивать спрос, который постепенно восстанавливается после спада 2022 года.Банк на текущий момент не намерен корректировать условия своих кредитов, в том числе жилищных, оставляя их одними из наиболее доступных на рынке. При этом банк будет внимательно следить за финансовой конъюнктурой, и в случае её изменения принимать решение по своим ценовым предложениям.

Учитывая рост потребительской активности клиентов и наступление периода отпусков мы ожидаем дальнейшего увеличения выдач в сегменте, которое продолжит майский восходящий тренд. По нашим прогнозам, объём выдач нецелевых займов в июне вырастет на 8% по отношению к маю. Несмотря на ставки выше психологического уровня в 10% по базовым ипотечным программам банков, а также ужесточение регулирования сегмента новостроек, динамично растут и выдачи жилищных кредитов. По нашей оценке, в этом году в целом по рынку они могут быть сопоставимы с уровнем рекордного 2021 года. Спрос заемщиков во многом удовлетворяют льготные ставки на индивидуальное жилищное строительство и доступные цены на вторичную недвижимость.

Еще более активно развивается сегмент автокредитования. По нашей оценке, в 2023 году продажи на рынке превысят уровень рекордного 2021 года. Отчасти положительная динамика будет связана с реализацией отложенного спроса 2022 года, когда в сегменте наблюдались резкие изменения и некоторые клиенты отложили покупку транспортных средств. В то же время рынок «разгоняет» поступление новых, китайских брендов, расширение производства отечественного автопрома, а также увеличение доли дилеров на рынке машин с пробегом.