​Хотите выгодно приумножить свой капитал?

СНГБ Инвестиции – это простой и надежный путь к фондовому рынку. Широкий выбор финансовых инструментов, минимальные комиссии, интуитивный интерфейс, отслеживание изменений портфеля и котировок, заявки и многое другое!

Покупайте и продавайте акции, облигации, валюту, драгоценные металлы с минимальной комиссией по операциям. Оперативное обновление новостей экономики и инвестиционные идеи позволят вам ориентироваться на фондовом рынке и инвестировать с максимальной выгодой!

Инвестируйте с минимальными комиссиями:

1. От 0,04% до 0,08% на покупку и продажу акций, облигаций и биржевых фондов.

2. 0,2% на покупку и продажу валюты.

3. 0,5% на покупку и продажу драгоценных металлов на обезличенный металлический счет.

Подключите СНГБ Инвестиции за 5 минут:

1. Откройте брокерский счет или ИИС в СНГБ Онлайн.

2. В меню брокерского счета выберите “Подключить СНГБ Инвестиции”, после чего Вам придет пароль по SMS.