​Хотите выгодно приумножить свой капитал?

СНГБ Инвестиции – это простой и надежный путь к фондовому рынку. Широкий выбор финансовых инструментов, минимальные комиссии, интуитивный интерфейс, отслеживание изменений портфеля и котировок, заявки и многое другое!
Покупайте и продавайте акции, облигации, валюту, драгоценные металлы с минимальной комиссией по операциям. Оперативное обновление новостей экономики и инвестиционные идеи позволят вам ориентироваться на фондовом рынке и инвестировать с максимальной выгодой!
Инвестируйте с минимальными комиссиями:
1. От 0,04% до 0,08% на покупку и продажу акций, облигаций и биржевых фондов.
2. 0,2% на покупку и продажу валюты.
3. 0,5% на покупку и продажу драгоценных металлов на обезличенный металлический счет.
Подключите СНГБ Инвестиции за 5 минут:
1. Откройте брокерский счет или ИИС в СНГБ Онлайн.
2. В меню брокерского счета выберите “Подключить СНГБ Инвестиции”, после чего Вам придет пароль по SMS.
3. Скачайте СНГБ Инвестиции в AppStore, Google Play или Rustore. Используйте в качестве логина свой номер телефона, а в качестве пароля - код из SMS