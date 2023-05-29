Строители Свято-Троицкого кафедрального собора получили награды от патриарха

16+
	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Oo692ABlgmeReH87wruq9JLLFtOXoaNerImI4Ty38J8zI6ZaOV7IXWAUNJ38oVmAIH09K6HzSimZ/2HpZwYmtwsgQpODSDIuAJVEjvBGxEqCKzHvvfASxIS0UHbRhxB0fNNMjut9IiAwnj7/wZuWyvcVpw9W4GEAwi+8WZs3DuY="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Oo692ABlgmeReH87wruq9JLLFtOXoaNerImI4Ty38J8zI6ZaOV7IXWAUNJ38oVmAIH09K6HzSimZ/2HpZwYmtwsgQpODSDIuAJVEjvBGxEqCKzHvvfASxIS0UHbRhxB0fNNMjut9IiAwnj7/wZuWyvcVpw9W4GEAwi+8WZs3DuY="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(1) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=9mRv3XHrWGhjwiFBWo5qBYVFNeBljolk9/rmqrcmTMoBlIMTIJkeMHkJ3X9DNggkb3DZm2fI57t/prft8mwtZOAxzGB7vZ4h64g0wfXmf4vJQEVIt1yUneGZDGc/gPK/mtgUptvQf6rbWiuW2nnfQ+nG1uEPFFbaaDA1t4IlCV0="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=9mRv3XHrWGhjwiFBWo5qBYVFNeBljolk9/rmqrcmTMoBlIMTIJkeMHkJ3X9DNggkb3DZm2fI57t/prft8mwtZOAxzGB7vZ4h64g0wfXmf4vJQEVIt1yUneGZDGc/gPK/mtgUptvQf6rbWiuW2nnfQ+nG1uEPFFbaaDA1t4IlCV0="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}

	array(2) {
  [0]=>
  object(AdvItems)#301 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506045"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941986"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=9mRv3XHrWGhjwiFBWo5qBYVFNeBljolk9/rmqrcmTMoBlIMTIJkeMHkJ3X9DNggkb3DZm2fI57t/prft8mwtZOAxzGB7vZ4h64g0wfXmf4vJQEVIt1yUneGZDGc/gPK/mtgUptvQf6rbWiuW2nnfQ+nG1uEPFFbaaDA1t4IlCV0="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=9mRv3XHrWGhjwiFBWo5qBYVFNeBljolk9/rmqrcmTMoBlIMTIJkeMHkJ3X9DNggkb3DZm2fI57t/prft8mwtZOAxzGB7vZ4h64g0wfXmf4vJQEVIt1yUneGZDGc/gPK/mtgUptvQf6rbWiuW2nnfQ+nG1uEPFFbaaDA1t4IlCV0="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "120"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(60) "Культурное сотрудничество (1 моб)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "404efffc4e2f837aac065b23c9332c9c.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "0"
      ["mob"]=>
      string(1) "1"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:20:45"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:46"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "120"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#307 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#308 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#309 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#305 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
  [1]=>
  object(AdvItems)#306 (17) {
    ["image"]=>
    NULL
    ["delete_image"]=>
    NULL
    ["publish_start_int"]=>
    string(10) "1684506084"
    ["publish_end_int"]=>
    string(10) "1686941987"
    ["follow_link"]=>
    string(191) "/adv_follow/hash?q=Oo692ABlgmeReH87wruq9JLLFtOXoaNerImI4Ty38J8zI6ZaOV7IXWAUNJ38oVmAIH09K6HzSimZ/2HpZwYmtwsgQpODSDIuAJVEjvBGxEqCKzHvvfASxIS0UHbRhxB0fNNMjut9IiAwnj7/wZuWyvcVpw9W4GEAwi+8WZs3DuY="
    ["view_link"]=>
    string(189) "/adv_view/hash?q=Oo692ABlgmeReH87wruq9JLLFtOXoaNerImI4Ty38J8zI6ZaOV7IXWAUNJ38oVmAIH09K6HzSimZ/2HpZwYmtwsgQpODSDIuAJVEjvBGxEqCKzHvvfASxIS0UHbRhxB0fNNMjut9IiAwnj7/wZuWyvcVpw9W4GEAwi+8WZs3DuY="
    ["_new":"CActiveRecord":private]=>
    bool(false)
    ["_attributes":"CActiveRecord":private]=>
    array(15) {
      ["id"]=>
      string(3) "119"
      ["campaign_id"]=>
      string(2) "46"
      ["name"]=>
      string(62) "Культурное сотрудничество (1 деск)"
      ["link"]=>
      string(50) "https://xn--b1adcbojhqchbfqengfggeci9gze.xn--p1ai/"
      ["svg"]=>
      string(0) ""
      ["filename"]=>
      string(36) "feeb46b72549025df20916ea25222d20.jpg"
      ["alt_text"]=>
      string(0) ""
      ["title_text"]=>
      string(49) "Культурное сотрудничество"
      ["notes"]=>
      string(0) ""
      ["desktop"]=>
      string(1) "1"
      ["mob"]=>
      string(1) "0"
      ["shows"]=>
      NULL
      ["published"]=>
      string(1) "1"
      ["publish_start"]=>
      string(19) "2023-05-19 19:21:24"
      ["publish_end"]=>
      string(19) "2023-06-16 23:59:47"
    }
    ["_related":"CActiveRecord":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_c":"CActiveRecord":private]=>
    NULL
    ["_pk":"CActiveRecord":private]=>
    string(3) "119"
    ["_alias":"CActiveRecord":private]=>
    string(1) "t"
    ["_errors":"CModel":private]=>
    array(0) {
    }
    ["_validators":"CModel":private]=>
    NULL
    ["_scenario":"CModel":private]=>
    string(6) "update"
    ["_e":"CComponent":private]=>
    array(3) {
      ["onbeforevalidate"]=>
      object(CList)#312 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(14) "beforeValidate"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onbeforesave"]=>
      object(CList)#313 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(10) "beforeSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
      ["onaftersave"]=>
      object(CList)#314 (5) {
        ["_d":"CList":private]=>
        array(1) {
          [0]=>
          array(2) {
            [0]=>
            object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
              ["useTransaction"]=>
              bool(true)
              ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
              NULL
              ["_enabled":"CBehavior":private]=>
              bool(true)
              ["_owner":"CBehavior":private]=>
              *RECURSION*
              ["_e":"CComponent":private]=>
              NULL
              ["_m":"CComponent":private]=>
              NULL
            }
            [1]=>
            string(9) "afterSave"
          }
        }
        ["_c":"CList":private]=>
        int(1)
        ["_r":"CList":private]=>
        bool(false)
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
    ["_m":"CComponent":private]=>
    array(1) {
      ["activerecord-relation"]=>
      object(EActiveRecordRelationBehavior)#310 (6) {
        ["useTransaction"]=>
        bool(true)
        ["_transaction":"EActiveRecordRelationBehavior":private]=>
        NULL
        ["_enabled":"CBehavior":private]=>
        bool(true)
        ["_owner":"CBehavior":private]=>
        *RECURSION*
        ["_e":"CComponent":private]=>
        NULL
        ["_m":"CComponent":private]=>
        NULL
      }
    }
  }
}
реклама на siapress.ru
реклама на siapress.ru
Логотип Сиапресс
USD  79,9667   EUR  85,9190  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил руководство «Сибпромстроя» орденами РПЦ

Строители Свято-Троицкого кафедрального собора получили награды от патриарха

​Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил руководство «Сибпромстроя» орденами РПЦ
Фото: ГК «Сибпромстрой»

Во время освящения Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил руководство «Сибпромстроя» и других строителей данного сооружения орденами Русской православной церкви.

Так, учредитель ГК «Сибпромстрой» Николай Сторожук удостоился ордена Русской Православной церкви преподобного Андрея Иконописца первой степени. Эта награда стала не первой для мецената — он уже является полным кавалером ордена преподобного Сергия Радонежского. Свято-Троицкий кафедральный собор стал уже семнадцатым объектом православия из числа строящихся или уже построенных Сибпромстроем для Русской православной церкви, одиннадцать из которых - исключительно за счет собственных средств. Отметим здесь, что основным инвестором Свято-Троицкого собора стала компания «Сургутнефтегаз» и лично ее гендиректор Владимир Богданов.

Николай Сторожук подарил Патриарху православную святыню.

- Наша мечта сбылась. Этот храм для нас самый значимый, самый великий. Я надеюсь, с Божьей помощью и по вашему благословению мы на нашей родине еще не один храм построим, - обратился к Патриарху Николай Сторожук. - В честь этого великого дня для нашей организации и нашего Сургута разрешите преподнести вам мощевик. Это православная святыня 1876 года, в свое время вывезенная за рубеж. Но случилось, что она возвратилась к нам на родину. И мы счастливы от группы компаний Сибпромстрой, от себя лично и от соучредителя Владимира Анатольевича Кожаева преподнести вам этот дар.

Его Святейшество сердечно поблагодарил дарителя, отметив, что это «драгоценный подарок», и пожелал оставить святыню в Свято-Троицком кафедральном соборе. Помимо этого, он передал в новый собор образ Святого апостола Павла.

Второму соучредителю компании «Сибпромстрой» Владимиру Кожаеву также вручили орден Русской православной церкви — Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. А директора «Сибпромстрой-18» Сергея Немберга наградили орденом преподобного Серафима Саровского третьей степени. Эта организация непосредственно занималась возведением собора.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отдельно поблагодарил за помощь в строительстве собора и всех неравнодушных сургутян: «Хочу поблагодарить всех тех, кто принимал, может быть, не материальное участие, но помогал своими молитвами, своей поддержкой и содействием. Всех сердечно благодарю», — сказал священник.

Напомним, 28 мая в Сургуте прошло великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора. При этом присутствовали полномочный представитель президента Российской Федерации в УрФО Владимир Якушев, губернатор Югры Наталья Комарова, митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел, генеральный директор ПАО «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов. В самом храме и на площади перед ним собралось больше трех тысяч человек.

Справка: Троицкий собор в Сургуте первоначально был возведен в 1594 году. После революции 1917-го был утрачен. В 2013 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил строительство нового храма, а в 2016 году там прошло освящение первой испытательной сваи.


нравится (2) не нравится (3)
Сегодня в 11:55, просмотров: 616, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт 

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL


	array(0) {
}

	array(0) {
}

	NULL

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Митрополит Кирилл освятил Троицкий собор Сургута 1190
  2. ​Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил руководство «Сибпромстроя» орденами РПЦ 616
  3. Девушка-байкер пострадала в ДТП в Сургуте 499
  4. Беременную женщину и подростка спасли из горящего дома в Сургуте 433
  5. ​«В законодательстве нет четкого механизма, как муниципалитеты могут совместно финансировать проекты. А это нужно для работы агломераций» 355
  6. Более 54 тысячи югорчан владеют огнестрельным оружием 349
  7. Потасовкой на детской площадке в Нефтеюганске заинтересовалась прокуратура 269
  8. Два юных пешехода из Югры пострадали в ДТП в минувшие выходные 266
  9. В ХМАО назвали города-лидеры по распитию алкоголя в общественных местах 255
  10. В Югре тушат восемь лесных пожаров, в том числе на территории заповедника 242
  1. Село «Богдановка» 10287
  2. ​Движение с остановками 2716
  3. Чтобы войны прекратились, нужно менять не внешнюю политику или другие высшие сферы, а нашу общую повседневность 2696
  4. Как ухаживать за кожей лица в летний период? // ONLINE 2582
  5. На глазах у работников кафе в Сургуте зарезали мужчину – убийца скрылся с места преступления 2403
  6. Патриарх Кирилл 28 мая освятит Свято-Троицкий собор в Сургуте 1937
  7. Сбой в работе «Умного транспорта» в Сургуте произошел из-за конфликта программ 1894
  8. Югорчанам запретили отдыхать, охотиться и рыбачить в лесах 1763
  9. ​Как живут сургутские бизнесмены в Сочи? 1728
  10. Это прорыв: как прошли первые дни автобусной реформы? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 1685
  1. Село «Богдановка» 10287
  2. ​Председатель 5422
  3. ​Как дела с новой поликлиникой «Геолог», как поступать с бродячими собаками, и почему режут думские полномочия 5146
  4. Кушать подано: три необычных рецепта окрошки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4696
  5. Впечатляющие фильмы о войне // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4245
  6. Более сорока волонтеров будут помогать сургутянам в голосовании за благоустройство 4044
  7. Топ-10 вопросов про путешествия на самолете // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3980
  8. Домашние посиделки, огород или работа: как россияне проведут майские праздники // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3944
  9. В тапках — в автобус? 3742
  10. ​Тяжело дышать: как защититься от дыма лесных пожаров? 3702

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика