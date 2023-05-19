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​В Пойковском разыскивают злоумышленников, повредивших линию электропередачи

Неизвестные вывели из строя изоляторы в одном из районов г.п. Пойковский

​В Пойковском разыскивают злоумышленников, повредивших линию электропередачи
Фото: пресс-служба АО «Горэлектросеть»

Неизвестные вывели из строя изоляторы, размещенные на опоре энергообъекта «ВЛ-35кВ «КНС-10-I-II Больничная», в одном из районов г.п. Пойковский.

О факте повреждения имущества, принадлежащего «Пойковским электрическим сетям» (филиал АО «Горэлектросеть»), стало известно 10 мая в 16 часов 47 минут после полного разрушения одной из поврежденных изолирующих подвесок. В результате протекания тока сильно нагрелись элементы крепления, образовалась электрическая дуга. Очевидцы вызвали пожарную службу из-за угрозы возгорания прилегающего лесного участка и ближайшего гаражного кооператива.

«В период с 6 по 10 мая неизвестные лица разрушили изоляторы на опоре №6 ВЛ-35кВ, расположенной вблизи гаражного кооператива «Дорожник». Собственники гаражей самовольно организовали здесь нелегальную мангальную зону, откуда предположительно стреляли из неустановленного оружия по изоляторам высоковольтной линии. Благодаря грамотным и оперативным действиям наших специалистов, удалось оперативно локализовать поврежденный участок и не допустить отключения потребителей. Без электроэнергии могли остаться микрорайоны № 1, 3, 5 и Северный г.п. Пойковский. На этой территории находятся жилые дома, школа, два детских сада, больничный комплекс, центр культуры и досуга, центр для детей и подростков с ограниченными возможностями, множество торговых объектов, а также садовые товарищества «Труженик», «Березка», «Сибирь» и «Буровик», - рассказал директор «Пойковских электрических сетей» Владимир Пробст.

Специалисты «Пойковских электрических сетей» провели срочные аварийно-восстановительные работы, полностью восстановили одну из поврежденных электрических цепей. Работы на второй цепи, которая находится со стороны леса и пострадала меньше, будут выполнены в плановом порядке в ближайшее время. «Умышленное уничтожение или повреждение имущества является противоправным уголовно наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена ст. 167 УК РФ». По данному факту в правоохранительные органы подано заявление о проведении доследственной проверки с целью привлечения виновных лиц к уголовной ответственности», - прокомментировали в службе безопасности предприятия.


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