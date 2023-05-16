Глава Сургутского отделения Банка Уралсиб Наталья Холодовская раскрывает секреты грамотного пользования картами

С каждым годом финансовая грамотность югорчан растет, но до сих пор многие люди боятся кредитных карт, как огня. Зачастую, всему виной негативный опыт знакомых. Но страх не обоснован — нужно всего лишь разобраться в продукте, ведь благодаря «пластику» можно даже улучшить свое финансовое положение. Мы попросили Управляющую ОО «Сургутский» Банка Уралсиб Наталью Холодовскую рассказать, как это сделать.

— Наталья Викторовна, говорят, имея несколько кредиток, можно пользоваться заемными деньгами и не платить проценты, да еще и зарабатывать. Как такое возможно?

— Да, это возможно, если правильно скомбинировать банковские продукты. Расскажу на примере наших карт: одной дебетовой и двух кредитных. Только отмечу, что расчеты будут приблизительными, цифры носят справочный характер.

Итак, клиенту необходимо открыть дебетовую карту «Прибыль» с кешбэком и высоким процентом на остаток средств на счете — до 11 процентов годовых. Сделать ее зарплатной, чтобы не платить за обслуживание. А также кредитку с кешбэком на все для повседневных трат с льготным периодом до двух месяцев, и кредитку «120 дней на максимум» для крупных трат с льготным периодом до четырех месяцев. Лимит первой кредитки может быть равен размеру вашей зарплаты, а второй — на усмотрение владельца.

На дебетовую карту будет приходить зарплата. Для начисления высоких процентов (в первые два месяца 11% годовых, далее — 7,5%), нужно тратить с нее не меньше десяти тысяч рублей. Остальные средства остаются для накопления, а основную часть расходов пользователь оплачивает с кредитки с кешбэком.

И вот теперь уже можно увидеть выгоду: льготный период у нее до двух месяцев, то есть погашать задолженность можно будет только к концу второго месяца. Допустим, зарплата у владельца карт 60 тысяч. Обязательные траты в месяц — на продукты и прочее, — 40 тысяч рублей. Десять из них он должен будет потратить с дебетовой карты, а 30 — с кредитки. В итоге средний дневной остаток на счете «Прибыли», с учетом трат, погашения займа и поступлений, составит примерно 45 тысяч рублей. Банк за два первых месяца сверх имеющихся средств начислит около 800 рублей. В следующие месяцы ставка немного снизится, но остаток средств на счете-то вырастет — клиент ведь копит на ней деньги. Так что за год сумма прирастет примерно 4800 рублями, а возможно, и больше.

Дальше: кешбэк по «Прибыли» и кредитке с кешбэком — два процента от всех покупок, при тратах 40 тысяч рублей составит 600-800 рублей в месяц. Это 7200-9600 рублей в год. Обслуживание «пластика» будет бесплатным, т. к. «Прибыль» является зарплатной картой, а траты по кредитке с кешбэком превышают 10 тысяч рублей.

Итого: 4800 рублей – проценты на остаток от банка + 7200 рублей кешбэк = 12000 рублей, таким будет доход клиента за год без учета подключения смс-информирования.

— Немного не понятно, зачем вторая кредитка с большим сроком льготного периода…

— Она нужна для более крупных трат, которые могут возникнуть. Например, на ремонт квартиры или машины, либо же поездки в отпуск. По кредитке с меньшим льготным периодом можно не успеть закрыть задолженность за два месяца, а за четыре это уже гораздо более реально. Ведь если клиент не успеет возместить потраченные средства в бесплатный срок, то ему придется платить проценты. А мы сейчас рассматриваем вариант как увеличить свой доход за счет банковских бонусов.

— В чем же тогда выгода банка?

— Все просто, выгода — в долгосрочных отношениях. Грамотно пользуясь картами и получая бонусы, клиент начинает доверять финансовой организации. И когда его потребности поменяются, к примеру, он захочет купить квартиру, открыть вклад или обновить машину, тогда он, вероятнее всего, обратится в банк, с которым уже знаком и доверяет ему.

— Что ж, кратко подведу итог озвученной вами умной схемы пользования картами: на зарплатной — копим, тратим с кредитки с кешбэком и получаем вознаграждение. А для крупных покупок используем ту, что с длительным льготным периодом – до 120 дней. Закрываем долги в льготный период и не платим проценты. Так?

— Все верно. Более подробную консультацию можно получить в отделении у специалистов Банка Уралсиб и по телефону 8-800-250-57-57. www.uralsib.ru

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