16+
Логотип Сиапресс
USD  79,1004   EUR  86,0862  

Новости

Больше новостей
Хватает ли вам вашего заработка на жизнь?
Комментировать
0
Вы отправите своего ребенка в летний лагерь?
Комментировать
0
Вы берете микрокредиты?
Комментировать
0
Больше опросов

​Зарабатывать с двумя кредитками на руках и не платить проценты банку — миф? Правда!

Глава Сургутского отделения Банка Уралсиб Наталья Холодовская раскрывает секреты грамотного пользования картами

​Зарабатывать с двумя кредитками на руках и не платить проценты банку — миф? Правда!
Фото: Банк Уралсиб

С каждым годом финансовая грамотность югорчан растет, но до сих пор многие люди боятся кредитных карт, как огня. Зачастую, всему виной негативный опыт знакомых. Но страх не обоснован — нужно всего лишь разобраться в продукте, ведь благодаря «пластику» можно даже улучшить свое финансовое положение. Мы попросили Управляющую ОО «Сургутский» Банка Уралсиб Наталью Холодовскую рассказать, как это сделать.

— Наталья Викторовна, говорят, имея несколько кредиток, можно пользоваться заемными деньгами и не платить проценты, да еще и зарабатывать. Как такое возможно?

— Да, это возможно, если правильно скомбинировать банковские продукты. Расскажу на примере наших карт: одной дебетовой и двух кредитных. Только отмечу, что расчеты будут приблизительными, цифры носят справочный характер.

Итак, клиенту необходимо открыть дебетовую карту «Прибыль» с кешбэком и высоким процентом на остаток средств на счете — до 11 процентов годовых. Сделать ее зарплатной, чтобы не платить за обслуживание. А также кредитку с кешбэком на все для повседневных трат с льготным периодом до двух месяцев, и кредитку «120 дней на максимум» для крупных трат с льготным периодом до четырех месяцев. Лимит первой кредитки может быть равен размеру вашей зарплаты, а второй — на усмотрение владельца.

На дебетовую карту будет приходить зарплата. Для начисления высоких процентов (в первые два месяца 11% годовых, далее — 7,5%), нужно тратить с нее не меньше десяти тысяч рублей. Остальные средства остаются для накопления, а основную часть расходов пользователь оплачивает с кредитки с кешбэком.

И вот теперь уже можно увидеть выгоду: льготный период у нее до двух месяцев, то есть погашать задолженность можно будет только к концу второго месяца. Допустим, зарплата у владельца карт 60 тысяч. Обязательные траты в месяц — на продукты и прочее, — 40 тысяч рублей. Десять из них он должен будет потратить с дебетовой карты, а 30 — с кредитки. В итоге средний дневной остаток на счете «Прибыли», с учетом трат, погашения займа и поступлений, составит примерно 45 тысяч рублей. Банк за два первых месяца сверх имеющихся средств начислит около 800 рублей. В следующие месяцы ставка немного снизится, но остаток средств на счете-то вырастет — клиент ведь копит на ней деньги. Так что за год сумма прирастет примерно 4800 рублями, а возможно, и больше.

Дальше: кешбэк по «Прибыли» и кредитке с кешбэком — два процента от всех покупок, при тратах 40 тысяч рублей составит 600-800 рублей в месяц. Это 7200-9600 рублей в год. Обслуживание «пластика» будет бесплатным, т. к. «Прибыль» является зарплатной картой, а траты по кредитке с кешбэком превышают 10 тысяч рублей.

Итого: 4800 рублей – проценты на остаток от банка + 7200 рублей кешбэк = 12000 рублей, таким будет доход клиента за год без учета подключения смс-информирования.

— Немного не понятно, зачем вторая кредитка с большим сроком льготного периода…

— Она нужна для более крупных трат, которые могут возникнуть. Например, на ремонт квартиры или машины, либо же поездки в отпуск. По кредитке с меньшим льготным периодом можно не успеть закрыть задолженность за два месяца, а за четыре это уже гораздо более реально. Ведь если клиент не успеет возместить потраченные средства в бесплатный срок, то ему придется платить проценты. А мы сейчас рассматриваем вариант как увеличить свой доход за счет банковских бонусов.

— В чем же тогда выгода банка?

— Все просто, выгода — в долгосрочных отношениях. Грамотно пользуясь картами и получая бонусы, клиент начинает доверять финансовой организации. И когда его потребности поменяются, к примеру, он захочет купить квартиру, открыть вклад или обновить машину, тогда он, вероятнее всего, обратится в банк, с которым уже знаком и доверяет ему.

— Что ж, кратко подведу итог озвученной вами умной схемы пользования картами: на зарплатной — копим, тратим с кредитки с кешбэком и получаем вознаграждение. А для крупных покупок используем ту, что с длительным льготным периодом – до 120 дней. Закрываем долги в льготный период и не платим проценты. Так?

— Все верно. Более подробную консультацию можно получить в отделении у специалистов Банка Уралсиб и по телефону 8-800-250-57-57. www.uralsib.ru

Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк Уралсиб». https://www.uralsib.ru

Генеральная лицензия Банка России №30 выдана 10.09.2015 г


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 15:51, просмотров: 336, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Тюмени впервые в мире провели уникальную операцию на головном мозге 909
  2. ​Стартовал ремонт на важнейшей тюменской автодороге 843
  3. ​Главы Тюменской области, Ямала и Югры обсудили перспективы межрегионального сотрудничества 840
  4. ​Тюменцы могут побороться за звание «Семья года» 795
  5. ​Тюменские эксперты делятся с регионами опытом внедрения элементов инвестиционного стандарта 773
  6. ​День Победы объединил десятки тысяч тюменцев 772
  7. Комсомольский проспект вышел к Сайме 728
  8. ​Фельдшер Мария Сергиенко признана лучшим парамедиком Югры 529
  9. Около трассы в Нижневартовске нашли мертвого мужчину 507
  10. В Нефтеюганском районе в результате опрокидывания автомобиля пострадала 60-летняя женщина 476
  1. «Весенние иллюзии»: как оставаться красивой и не оказаться на приеме у некомпетентных косметологов и пластических хирургов? 3007
  2. Молодежь Сургута стала чаще проводить майские праздники на дачах 2481
  3. Как прошел День Победы в Сургуте? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 2310
  4. ​А что случилось 2238
  5. ​Хочу на дачу: 5 загородных участков, где можно пожарить шашлыки в мае 2218
  6. Уродство Сургута: возведение гаража в районе Строителей продолжается? 2187
  7. ​Давно пора 2030
  8. ​В Радужном концессионер модернизирует сети Водоканала 1999
  9. Зачем нужна страховка от несчастных случаев? // КОНСУЛЬТАЦИЯ 1995
  10. ​Как нефтяники укрепили рубль, и надолго ли 1898
  1. Обь в районе Сургута в этом году вскроется на неделю раньше средних значений. Зальет ли город? 7330
  2. Проект «ДУМАть и решать». День российского парламентаризма. Богдан Гужва 6509
  3. В Сургуте спасатели ищут бесследно пропавшую женщину на водохранилище 6346
  4. «Первопричиной ожирения всегда становятся неправильное питание и пассивный образ жизни» 6153
  5. «Работа в России» — это не обычная ярмарка вакансий, а мероприятие более высокого уровня 5792
  6. Эх, жизнь река… 5561
  7. ​Загородные участки в Сургуте стремительно дорожают, на некоторые варианты цены взлетели на 70% за считанные месяцы 5233
  8. Самые доступные новостройки Дубая: только посмотрите на эти фото! 4914
  9. Топ проблем, которые могут случиться с вами при заселении в отель // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 4567
  10. ​Собрание акционеров Сургутнефтегаза назначено. Что с дивидендами и легендарной кубышкой? 4328

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика