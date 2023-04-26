В «Горэлектросети» озвучили планы по реконструкции систем теплоснабжения и горячего водоснабжения на 2023 год. В рамках выполнения обязательств, входящих в концессионное соглашение, нижневартовские энергетики продолжат работы по техническому перевооружению городских котельных, тепловых пунктов и сетей. Так, в котельной № 3А заканчивают демонтаж 120-тонного котла, введенного в эксплуатацию в 1988 году. Его заменят на современный, повысив тем самым надежность и энергоэффективность котельной, обеспечивающей теплом и горячей водой половину городского жилого фонда.

Новый котел будет оснащен современными газо-мазутными горелками. Их токсичность минимальна, а процесс сгорания газо-воздушной смеси происходит с меньшим расходом топлива. Кроме того, усовершенствована конструкция конвективной части котла, где расположены элементы поверхностей нагрева, что значительно увеличивает эксплуатационную надёжность и ресурс работы оборудования. После установки нового котла специалисты приступят к монтажу системы автоматического управления на базе программно-технического комплекса нового поколения. Современная автоматика сможет контролировать работу котлов и, в зависимости от погодных условий, регулировать температуру теплоносителя. Все данные в режиме онлайн будут передаваться в операторную и в единый диспетчерский пункт «Горэлектросети». Только в 2023 году энергетики инвестируют в котельную 3А 69 миллионов рублей.

«В рамках концессионного соглашения до конца 2029 года в модернизацию двух крупнейших городских котельных под номерами 3А и 5 инвестируют более миллиарда рублей. На объектах заменят шесть котлов, полностью обновят газовое оборудование, установят современные насосные парки и автоматизируют производственные процессы. Помимо реконструкции котельных, инвестпрограмма 2023 года включает в себя модернизацию центрального теплового пункта 14/2 и подмешивающей станции под номером 4, замену 16 ветхих участков сетей горячего водоснабжения и теплоснабжения», - рассказал Алексей Елин, директор «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Кроме того, после завершения отопительного сезона на объектах «Управления теплоснабжения» начнутся плановые работы по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023-2024 гг. Теплоэнергетики проведут ревизию и диагностику всего оборудования, проверят насосные парки и запорную арматуру, приведут в порядок фасады и внутренние помещения, заменят все вышедшие из строя или износившиеся детали и приборы.

Напомним, за бесперебойное и качественное обеспечение теплом и горячей водой потребителей Нижневартовска отвечает компания-концессионер «Горэлектросеть». Инвестиции в модернизацию городской системы ТС и ГВС только в 2023 году составят 391,5 млн рублей.