СНГБ предлагает пакет «Выгодный» для клиентов среднего бизнеса

Мы предлагаем пакет «Выгодный» для клиентов среднего бизнеса с привлекательными условиями расчетно-кассового обслуживания:

БЕСПЛАТНОЕ открытие первого расчетного счета

БЕСПЛАТНОЕ обслуживание расчетного счета (с даты первого подключения пакета «Выгодный» до окончания текущего календарного месяца)

БЕСПЛАТНОЕ осуществление платежей в пользу клиентов Сургутнефтегазбанка – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ наполнение пакета в зависимости от среднедневного остатка денежных средств на счете и суммы регулярных поступлений на зарплатные карты в Сургутнефтегазбанке

НАЧИСЛЕНИЕ до 3% годовых на остаток на расчетном счете в зависимости от наполнения пакета

Полные условия ТП «Выгодный»

Новый клиент может быть подключен к Тарифному плану «Выгодный» с 17 марта по 16 мая 2023 года.