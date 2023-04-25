Мы представляем Вашему вниманию «Супертариф» Сургутнефтегазбанка

Мы представляем Вашему вниманию «Супертариф» - наш новый супервыгодный расчетный счет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей!

Наши суперпреимущества:

Обработка 15 документов, переданных по системе «СНГБ Онлайн Бизнес» / «СНГБ мобильный Онлайн Бизнес» - бесплатно, далее – 30 руб.!*

6 месяцев обслуживания – бесплатно!

Переводы ИП и юрлицам – бесплатно!

Переводы физлицам до 500 000 руб. – бесплатно!

Стоимость обслуживания с 7 месяца:

Для предпринимателей с долей сотрудников – зарплатных клиентов СНГБ более 90% ИЛИ при покупках бизнес-картой на сумму от 50 тыс. руб./мес. – 450 руб./мес.

В иных случаях – 1450 руб./мес.

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* Акция действует при подключении к пакету с 03.04.2023 до 30.06.2023 (вкл.)