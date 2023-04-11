Нижневартовские энергетики подвели итоги работы фронт-офисов, оказывающих услуги населению и предпринимателям

Потребителей АО «Горэлектросеть» в столице Самотлора обслуживают сотрудники двух современных фронт-офисов. За 2022 год их специалисты обработали более 44 тысяч обращений клиентов, это больше прошлогоднего показателя на 13 000 заявок.

Так, в Центр энергетических услуг на ул. Северной, 54А стр.1 за год поступило 20 517 обращений, из них очно – 5 944, заочно – 14 573. В среднем в месяц Центр обрабатывает 1 709 заявок.

В Центре обслуживания клиентов «Управления теплоснабжения» на ул. Менделеева, 21 приняли 23 853 обращения, из них очно – 7 121, заочно – 16 732. В среднем Центр обрабатывает 1 987 заявок в месяц.

ЦОК «Управления теплоснабжения», открытый летом 2021 года по инициативе концессионера, по-прежнему востребован у вартовчан. Сотрудники центра дают консультации физическим и юридическим лицам по вопросам начисления платы за тепло и горячую воду, взыскания задолженности, опломбировки приборов учета, а также по теме подключения к тепловым сетям и т.д. Кроме того, на Менделеева, 21 для решения сложных вопросов можно организовать встречу со специалистами службы реализации тепловой инспекции, группы приборного учета, отдела по взысканию задолженности и других.

В Центре энергетических услуг отмечают стабильный рост количества заявок на технологическое присоединение к электросетям: каждый год фиксируется новый максимум. Только теперь, в отличие от «доковидного» периода, 100% обращений поступает дистанционно, через личный кабинет на сайте компании. Энергетики обеспечивают оперативную обратную связь для потребителя, выкладывая документы для технологического присоединения, акты допуска приборов учета и оформляя договор энергоснабжения в режиме онлайн, без визита заявителя в офис предприятия.

Напомним, что обратиться за консультацией в компанию АО «Горэлектросеть» можно по телефонам: (3466) 635-935, 415-191 в рабочие дни, а также через интернет-приемную на сайте.