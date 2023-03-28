Энергетики Нижневартовска приступили к демонтажу опор магистральных линий электропередачи на перекрестке улиц Северная-Интернациональная 24 марта, в пятницу. Работы заняли около часа и прошли без отключения электричества в окрестных домах.

«В прошлом году мы демонтировали две опоры, в течении марта месяца уберем еще четыре. Пока мы освобождаем отрезок улицы Северной от Интернациональной до Маршала Жукова. Всего в этом году вдоль улицы Северной и у Комсомольского озера планируем демонтировать 18 больших опор, построить три распределительных пункта и проложить летом участок кабельной линии на Комсомольском озере. После выполнения всех строительных и монтажных работ, наши специалисты переведут нагрузки и запитают дома и объекты соцкультбыта от новой надежной кабельной линии 10 кВ. Подрядчиком стало ЗАО «Городское освещение», - рассказал Николай Бугаев, главный инженер АО «Горэлектросеть».

Существующие магистральные ЛЭП питают 3, 4, 10Б и 10Г микрорайоны, а также социально значимые объекты – здания Окружной детской больницы и Окружной клинической больницы, детские сады, школы и т.п. Выполненные работы обеспечат более высокую надежность и пропускную способность линий электропередачи, а также облагородят внешний облик улиц города. Все работы пройдут без отключения жилья и объектов городской инфраструктуры от энергоснабжения. При переводе нагрузок будут использоваться резервные линии.