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​В Нижневартовске модернизируют крупнейшую городскую котельную

Котельная под номером 3А обеспечивает подачу ресурса в системы отопления и горячего водоснабжения

​В Нижневартовске модернизируют крупнейшую городскую котельную
Фото: Управление теплоснабжения г. Нижневартовска (филиал АО «Горэлектросеть»)

Котельная под номером 3А обеспечивает подачу ресурса в системы отопления и горячего водоснабжения седьмых, десятых и 13-го микрорайонов, новостроек за улицей Ханты-Мансийская и части промышленной зоны города. Накануне здесь приступили к демонтажу котла, прослужившего 35 лет. Техническое перевооружение объекта компания-концессионер «Горэлектросеть» реализует в рамках выполнения своих инвестиционных обязательств.

В машинном зале идут работы по разбору 120-тонного котла. Из-за сильного износа в последние годы он выполнял функции резервного, так что обновление оборудования для потребителей проходит незаметно. Вывод из эксплуатации одного из шести водогрейных котлов не повлиял на мощность объекта, теплоноситель котельная 3А вырабатывает в должном объеме.

Новый котел КГВМ-100 будет оснащен современными газо-мазутными горелками и более совершенной конструкцией его конвективной части. Это значительно увеличит надежность и ресурс работы котельной. Работы закончат до начала нового отопительного сезона, осенью 2023 года котел запустят в эксплуатацию.

«Концессионер комплексно реконструирует котельную 3А. В прошлом году в газораспределительном пункте установили современные узлы регулирования и учета газа. В 2023-м заменим котел под номером 5, позже – еще один. Для централизованного контроля и обеспечения безопасной эксплуатации все оборудование котельной будет оснащено современной автоматизированной системой управления технологическими процессами. До конца 2029 года АО «Горэлектросеть» инвестирует в мероприятия по модернизации этого объекта 500 млн рублей», - рассказал Владимир Лобанов, начальник котельной №3А «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).


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