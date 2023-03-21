16+
Логотип Сиапресс
USD  77,2422   EUR  82,3736  

Новости

Больше новостей
Смотрите ли вы телевизор?
Комментировать
0
Где вы смотрите кино?
Комментировать
0
Ходите ли вы в кинотеатры?
Комментировать
0
Следите ли вы за новостями о реконструкции «Авроры»?
Комментировать
0
Вы определились с отпуском в этом году?
Комментировать
0
Больше опросов

​Траншевая ипотека делает платеж меньше?

Мы посчитали на примере квартиры Брусники в квартале «Новин»

​Траншевая ипотека делает платеж меньше?
Фото: Брусника

Траншевая ипотека от Сбера – самый молодой инструмент на рынке жилищного кредитования, появившийся менее полугода назад. Еще не все успели разобраться в том, как она работает и за счет чего платежи по кредиту в первое время становятся меньше.

На примере квартиры Брусники в квартале «Новин» разбираемся, во сколько обойдется ее покупка.

Эта квартира с объединенной кухней-гостиной и тремя спальнями площадью 97,1 м2 стоит 11 млн 900 тысяч рублей. Сдача в эксплуатацию намечена на декабрь 2023 г.

Для траншевой ипотеки максимальная сумма кредита составляет 6 млн рублей. Размер первоначального взноса составляет в нашем случае 5 млн 900 тысяч рублей. Сумма, которую предстоит взять в кредит – 6 млн рублей.

Эта сумма делится на два транша: первый составляет 5% (или 300 000 руб.), который вы получаете в самом начале, когда заключили договор долевого участия. Второй – 5 млн 700 тыс. рублей, получается в самом конце, перед вводом дома в эксплуатацию. Соответственно, ваши платежи на период строительства дома будут такими, будто вы взяли в кредит только 300 000 ₽.

Если суммы первоначального взноса недостаточно – можно воспользоваться программой «Обмен» или Автотрейдин. Ваша квартира или автомобиль станет существенным вложением и необходимым первым взносом.

Основные расчеты:

Трёхкомнатая квартира от Брусники

Первоначальный взнос: 5 млн 900 тысяч рублей

Сумма ипотеки: 6 млн рублей.

Срок: 30 лет

Ставка: 7,7%

Ввод дома: через 9 месяцев.

1 транш (на 6 месяцев): 300 000 руб.

Платеж до сдачи дома в эксплуатацию: 2 139 руб.

2 транш: 5 млн 700 тыс.

Платеж: 42 956 руб.

Обычная ипотека: 42 770 руб. сразу

Выгода: 199 000 руб.

Специалисты компании Брусника помогут подобрать планировку квартиры для вашей семьи, а также максимально комфортные условия по ипотеке.

Записаться на показ, чтобы получить консультацию по ипотеке можно по телефону: +7 (3462) 77-91-13.


нравится (1) не нравится (1)
Сегодня в 11:02, просмотров: 234, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутянке достали из живота кусок стекла, с которым она ходила три дня 1041
  2. Как перенести данные WhatsApp или другого мессенджера на новый телефон 856
  3. Патриотический парк Сургута пополнится танком Т-62 783
  4. В Сургутском районе мужчина украл норковую шубу у своей родственницы 758
  5. ​Открытие урологического центра в Тобольске значительно увеличило доступность медицинской помощи 726
  6. Полиции Югры выделят 60 миллионов для закупки нового транспорта и оборудования 726
  7. Югорчане стали победителями международного чемпионата по традиционному оленеводству 679
  8. ​Стартовал прием заявок на участие в конкурсе детского литературного творчества «#ТвояТюмениЯ» 667
  9. ​Пьяный водитель Nissan врезался в «УАЗ» в Пыть-Яхе 659
  10. ​Александр Моор посетил чемпионат России по лыжным гонкам и отметил подготовку тюменских спортсменов 616
  1. ​Комсомольский проспект выведут к Сайме этой весной 2350
  2. Сургутяне из микрорайонов 1 и 2 начали переселяться в новое жилье 2031
  3. ​Бхай или не бхай? 1992
  4. ​Прекрасно, что чиновники не уперлись в желание снести «Аврору», а пошли трудным путем поиска инвестора 1969
  5. В Сургуте двое взрослых избили школьников из-за конфликта между четвероклассниками 1843
  6. Рахманинову 150. Как в Сургуте отметят юбилей самого русского композитора 1830
  7. ​Стартовала серия фестивалей «Покупай Тюменское» 1690
  8. ​Съемки кино в Югре – это рабочие места, культурный обмен, туризм и транспорт 1685
  9. В Сургуте временно перекроют движение по улице Аэрофлотской 17 марта 1682
  10. ​В Сургуте холодает, но это ненадолго 1645
  1. Тюменец привез из Таиланда настойку со змеей и скорпионом, но не успел опробовать 17305
  2. ​Был ли майдан? 13700
  3. Доверяй и управляй: как получать доход с аренды жилья и не тратить нервы 8690
  4. ​«Скорее всего, Сургут ждет депопуляция и пустые «человейники». Но это будет очень нескоро» 8520
  5. Как поститься без вреда для здоровья и набора лишнего веса? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6626
  6. Сургутский тиктокер набрал 10 млн подписчиков 5635
  7. ​Все в дом! Какие госпрограммы и субсидии помогают семьям в жилищном вопросе 4764
  8. ​Бремя стандарта 4325
  9. «Меня вдохновляет сама жизнь. Нет ничего интереснее и полнее во всех проявлениях, чем жизнь» 3621
  10. Рейтинг лучших по зарплате вакансий за февраль // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 3510

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика