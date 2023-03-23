Вход на ярмарку недвижимости свободный, мероприятие бесплатное

Ведущие застройщики страны проведут встречу с жителями Сургута, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

1 апреля в 14:00 в Сургуте в конференц-зале СИА-ПРЕСС Центра, по адресу: бульвар Свободы, 1. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар или Тюмень, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905)294-20-49.

На встрече вы узнаете:

в каких новостройках лучше покупать квартиру в другом регионе;

как выгодно инвестировать в недвижимость;

где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков и ведущие агентства недвижимости, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.

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