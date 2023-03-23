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​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте

Вход на ярмарку недвижимости свободный, мероприятие бесплатное

​Ярмарка недвижимости с застройщиками Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара и Тюмени в Сургуте
Фото: пресс-служба мероприятия

Ведущие застройщики страны проведут встречу с жителями Сургута, расскажут о своих новостройках и как выгодно купить квартиру в другом регионе.

1 апреля в 14:00 в Сургуте в конференц-зале СИА-ПРЕСС Центра, по адресу: бульвар Свободы, 1. Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

Встреча будет интересна всем, кто хочет купить квартиру для переезда в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар или Тюмень, тем, кто планируем приобретение для детей, а также с целью инвестиций. Для уточнения информации можно позвонить по телефону +7 (905)294-20-49.

На встрече вы узнаете:

  • в каких новостройках лучше покупать квартиру в другом регионе;
  • как выгодно инвестировать в недвижимость;
  • где лучше приобрести квартиру: на рынке готового или строящегося жилья.

На мероприятие приедут представители крупных застройщиков и ведущие агентства недвижимости, в портфолио которых десятки стильных и качественных жилых комплексов.

Количество участников ограниченно, поэтому, если вы давно мечтаете о покупке квартиры, скорее регистрируйтесь и приходите на встречу с застройщиками.

Объекты «А101» расположены в Новой Москве, где планируется создать образец качественной городской среды. Компания владеет участками земли в 3-23 км от МКАД по Калужскому направлению. На этой территории будут застроены несколько миллионов квадратных метров, предназначенных для жилья, социальных объектов и коммерческой недвижимости.

Группа компаний «СБК» входит в число лидеров по строительству и снабжению стройматериалами в Тюменской области. За сравнительно короткие сроки реализованы многие успешные проекты в сфере строительства недвижимости в Тюмени и Тобольске.

DOGMA. Строит объекты в Краснодарском крае - это жилая и коммерческая недвижимость комфорт и бизнес-класса в районах с развитой инфраструктурой.

Застройщик «Наследие» - это команда инженеров профессионалов, в которой гармонично сочетаются опыт реализации проектов строительства жилых и коммерческих объектов в качестве генерального проектировщика и генерального подрядчика, и прогрессивность в совокупности со здоровыми амбициями при реализации проекта ЖК «Наследие» в качестве застройщика.

Ссылка для регистрации на мероприятие


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