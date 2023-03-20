Интернет вещей как один из трендов современности

Более 60 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей Югры переживают непростые времена, когда нужно сохранить выручку и снизить издержки. На какие технологии делать ставку? Один из трендов современности – интернет вещей. Другими словами, IoT-решения. Сегодня его используют в промышленности, ЖКХ, строительстве и других стратегически важных сферах экономики. По данным аналитического агентства ONSIDE к началу 2023 года общее количество подключенных IoT-устройств в России выросло до 55,8 млн штук. В 2022 году компания МТС, по мнению аналитического агентства ONSIDE, стала лидером по развитию интернета вещей.

С экспертами МТС разбираемся, зачем Сургуту и другим городам ХМАО нужны новые цифровые решения, и как интернет вещей может сделать жизнь югорчан комфортней, а работу организаций – эффективной.

Повышение безопасности югорчан в микрорайонах

Чердаки и крыши домов всегда привлекали детей и подростков. Рейды коммунальщиков едва ли спасают ситуацию – факт взлома и проникновения, как правило, обнаруживается постфактум. Компания МТС и ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» в городе Радужном установили умные датчики, работающие на сети интернета вещей NB-IoT, на дверях чердачных помещений одного из многоэтажных домов в 9 микрорайоне. При попытке несанкционированного проникновения ответственным сотрудникам управляющей компании мгновенно приходит SMS-оповещение, после чего для проверки на место срабатывания сигнала отправляется выездная бригада.

«С использованием системы удаленного мониторинга от МТС нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выезды бригад, исключить вызовы милиции, а главное — свести риски несчастных случаев к минимуму. В дальнейшем планируем масштабировать цифровое решение в 4, 5, 9 и 10 микрорайонах, которые мы обслуживаем. Надеемся, эти превентивные меры позволят еще больше усилить безопасность в микрорайонах и сделают жизнь горожан максимально комфортной», — рассказала директор ООО «Жилищно-эксплуатационный сервис» Наталья Петухова.

Подобные умные датчики могут не только следить за безопасностью югорчан на крышах домов, но и предотвращать падения в люки, проникновения в подвалы. Решения можно внедрить во всех городах Югры.

Сохранение исторических памятников в архивах и музеях

В некоторых случаях микроклимат внутри помещения решает буквально все. Яркий пример – библиотеки и архивы, где хранятся уникальные исторические документы или старинные книги. МТС помогла Государственному архиву Югры сохранить подлинники рукописей с помощью интернета вещей. Компания внедрила инновацию - интеллектуальную систему мониторинга в архивохранилище, где в онлайн-режиме поддерживаются оптимальные условия для хранения подлинных рукописных и старопечатных книг XVI–XIX вв. В случае отклонения температуры или влажности от заданных параметров система оповещает ответственных сотрудников через SMS-сообщение.

«Цельсиум» в Государственном архиве Югры

«В ходе эксплуатации IoT-решения «Цельсиум» мы отметили высокую точность измерений. Если колебание влажности превышает 5 процентов, а температуры — два градуса, устройство сразу это фиксирует, а мы оперативно реагируем. Теперь нам не нужно постоянно заходить в архивохранилище, чтобы следить за параметрами. Все данные в режиме реального времени поступают на мобильные и рабочие устройства ответственных лиц. Тем самым, мы решили одну из главных задач архива — обеспечили круглосуточный контроль за показателями, соблюдение которых позволяет создать благоприятные климатические условия, исключающие преждевременное старение и разрушение бумажного носителя», — подчеркнул директор Государственного архива Югры Вячеслав Комаров-Распутин.

Защита теплосетей

В условиях Севера проблема с авариями на теплосетях стоит наиболее остро. Например, в Нефтеюганске на теплотрассах установили специальные датчики на базе интернета вещей от МТС, которые помогают дистанционно наблюдать за показателями температуры воды и давления внутри магистрали, а в случае отклонения нормативов на 2-3 единицы получать оповещения на смартфон. Актуальные данные помогают скорректировать работу котельной, а в случае повреждения коммуникаций – оперативно выехать на место для устранения внештатной ситуации.

Умные датчики МТС предотвратят аварии на теплосетях. Фото: Shutterstock

«С установкой умных датчиков нам удалось существенно сократить материальные и временные затраты на выездной мониторинг инженерных сооружений. Уменьшилось количество обращений от жителей Нефтеюганска, в том числе в зимние месяцы, что говорит о повышении эффективности нашей работы после внедрения инновации. В дальнейшем планируем масштабировать решение МТС на всю тепловую инфраструктуру. Надеемся, что такие превентивные меры сделают жизнь наших горожан еще более комфортной», — прокомментировал генеральный директор ОАО «Югансктранстеплосервис» Иван Мурзин.

Артем Ладьянов. Фото: А.Шумай

«Автоматизация и оптимизация процессов с помощью интернета вещей — один из основных трендов в сфере ЖКХ, недвижимости, промышленности, медицине. Ставку на умные устройства делают и молодые сургутские разработчики. Так, например, благодаря передаче Сургутскому государственному университету специального комплекта оборудования для разработки устройств интернета вещей Development Kit, студенты IT-специальностей имеют возможность создавать прототипы IoT-устройств, которые в будущем могут быть востребованы и эффективны в работе компаний Сургута», — подчеркнул директор департамента по работе с бизнес-рынком филиала МТС в ХМАО Артем Ладьянов.