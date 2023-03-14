Квартиры от «Сибпромстроя» можно будет приобрести с господдержкой

Квартиры от одного из крупнейших застройщиков Югры — «Сибпромстроя», в ближайшее время можно будет приобрести с господдержкой. Об этом корреспонденту siapress.ru рассказали представители компании, отметив, что это ожидаемое и справедливое решение федеральных властей.

В ближайшее время станет известно, какие именно условия для покупки жилья будут доступны клиентам строительного холдинга. Как только появится конкретная информация, мы расскажем о ней подробнее. Однако уже сейчас можно отметить, что и без того выгодные предложения от застройщика станут еще более привлекательными, и запрос многочисленных покупателей будет удовлетворен.

ООО ГК Сибпромстрой ЖК «Жемчужина Оби»

В настоящий момент «Сибпромстрой» входит в число системообразующих предприятий Российской Федерации. Компания возводит и реализует современное и доступное жилье в ряде населенных пунктов Югры, таких как Сургут, Сургутский район, Нефтеюганск, Когалым, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск, а также за пределами округа — под российской столицей и в Белгороде. Ознакомиться с актуальными предложениями можно на ее официальном сайте. Либо в отделе продаж в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190.