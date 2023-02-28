В Сургуте открылось два салона оптики «Счастливый взгляд»

«Счастливый взгляд» ‒ одна из лидирующих компаний оптик в России открыла жителям Сургута сразу 2 салона. В новых оптиках собрали более 1000 модных солнцезащитных очков и оправ для взрослых и детей.

Для человека, приобретающего очки, важна хорошая и стильная оправа. Ведь она меняет внешность, поэтому должна иметь не только удобную посадку, но и подходить чертам лица. В ассортименте «Счастливого взгляда» каждый покупатель найдет свою оправу по вкусу: от демократичных производителей до мировых fashion-брендов: Timberland, Furla, Boss, Guess, Carolina Herrera, Jimmy Choo. Среди них есть малоизвестные, но интересные бренды: элегантные и женственные оправы Yalea, смелые формы Paul Vosheront, экзотичные Lightec.

Компания предлагает собственные торговые марки ‒ качественные оправы с разнообразным дизайном и цветами: Happy Look, Giornale, Renome, Smart Look, Umi, Podium.

Идеальные очки могут быть только с качественными линзами. Именно от них зависит то, как хорошо вы будете видеть окружающий мир. «Счастливый взгляд» предлагает лучшие очковые линзы от ведущих производителей. Собраны модели, подходящие для разных потребностей клиента: классические и с более сложной геометрией линзы ‒ офисные, прогрессивные и астигматические. Для защиты от солнца и ультрафиолета ‒ фотохромные и поляризационные.

Солнцезащитные очки в салонах также представлены мировыми брендами и необычными марками ‒ оригинальными Polis, классическими INVU с поляризационными линзами. Ассортимент будет постоянно пополняться новыми сезонными коллекциями.

В салонах работают консультанты ‒ профессионалы в подборе солнцезащитных очков, оправ и очковых линз. Они помогут подобрать подходящий аксессуар под стиль и пожелания клиента. А если нужны корригирующие очки, то порекомендуют оправы с удобной посадкой на лице и очковые линзы для комфортного зрения.

В новых салонах предоставляется скидка 30% на очки и аксессуары. Воспользуйтесь выгодным предложением до 2 апреля 2023 года.

Ждем вас в гости!

Федеральная сеть оптик «Счастливый взгляд»

https://happylook.ru/

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