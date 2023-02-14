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ЖК «Крылов»: комфортная среда – уже с порога

Чем встречает жильцов непосредственно дом и места общего пользования?

ЖК «Крылов»: комфортная среда – уже с порога
Фото: ДСК-1

Вопрос о том, где именно очертить собственные границы истинного комфорта, каждый покупатель квартиры решает сам. И чаще всего, конечно, имеется в виду пространство самого жилья. Но вряд ли кто-то при этом откажется от расширения комфортной среды чуть дальше коврика на пороге квартиры.

Ощущение комфорта в современном жилом комплексе должно буквально обволакивать покупателя, начиная практически с входа в подъезд. Прилегающая дворовая территория – тема для отдельного разговора, там свои нюансы и специфика. А вот на том, чем встречает жильцов непосредственно дом и места общего пользования, стоит все же остановиться подробнее.

В жилом комплексе «Крылов» на севере Сургута философия комфорта проста и понятна: уютно должно быть везде, на каждом квадратном сантиметре жилой и нежилой площади. При этом ненавязчивое, но приятное ощущение спокойного умиротворения и душевного равновесия здесь стоит воспринимать как норму, как хорошую привычку.

Один из важнейших элементов той самой философии и давно себя зарекомендовавшей семейной концепции застройщика «ДСК-1» в ЖК «Крылов» – безопасность. Во всем. Двор без машин, уютные детские и спортивные площадки, надежное многоуровневое освещение каждого уголка территории в темное время суток. Плюс современные видеодомофоны и системы круглосуточного видеонаблюдения, позволяющие не только идентифицировать посетителей, но и фиксировать текущую обстановку, к примеру, в лифт-холлах, и подъездах. Стоит отметить, что видеокамеры смонтированы как внутри дома – на входных группах, эвакуационных выходах, холле первого этажа, в лифтах и колясочных – так и на придомовой территории и детских площадках.

На первом этаже в подъездах домов ЖК «Крылов» оборудованы уютные зоны ожидания для гостей и курьеров, с удобной авторской мебелью и специальным дизайнерским оформлением помещения. Ждать клиентов для передачи заказа или друзей и знакомых-жильцов становится не просто менее утомительным – люди попадают практически в домашнюю обстановку с душевной и приятной атмосферой. Казалось бы, не самая значительная деталь, но из таких деталей и складывается реализация ключевого принципа «ДСК-1»: максимально комфортная среда во всем, начиная уже с порога. Современный дом, уверены в руководстве застройщика, должен быть единым пространством уюта, незаметно, но осязаемо располагающим к хорошему настроению.

Этому же способствует тщательно продуманная навигация, благодаря чему перепутать номер подъезда, этажа или квартиры в жилом комплексе практически невозможно. Тоже вполне говорящая деталь, однозначно свидетельствующая о всеобъемлющем и заботливом подходе к обустройству объектов в «Крылове».

Для семей с детьми оборудованы просторные колясочные с запирающими устройствами и большими стеклянными дверями: теперь не стоит излишне беспокоиться о сохранности детского транспорта. Сюда же, к слову, можно «припарковать» велосипед или самокат.

Свою порцию искренней заботы получают здесь и братья наши меньшие. Для домашних питомцев, которые рассматриваются хозяевами исключительно в качестве полноправных членов семьи, предусмотрены удобные душевые для мытья лап после очередной прогулки. Даже не слишком крупные животные смогут легко запрыгнуть в поддон в ожидании теплой воды. Помимо прочего, это и вопрос обеспечения чистоты в подъездах, на лестничных клетках и квартирах. Так что непогода вряд ли омрачит настроение хозяина и питомца: все для необходимой регулярной гигиены буквально под рукой. Или под лапой.

В ЖК «Крылов» установлены комфортабельные и вместительные лифты. Бесшумные скоростные и безопасные агрегаты быстро доставят пассажиров и грузы до нужного этажа, а также к расположенным на минус первом этаже кладовым. Как это обычно бывает, габаритный «сезонный» инвентарь занимает в квартирах непозволительно много места. Вопрос решаемый. У жильцов «Крылова» больше нет особой необходимости хранить дома санки, снегоходы, самокаты или автомобильные шины – все это, безусловно, нужное, но занимающее драгоценные метры полезной жилой площади имущество можно легко переместить на временное хранение в персональную кладовую. Что-то вдруг понадобилось? Лифт, считанные секунды, минус первый этаж, кладовая. Все. Удобно и практично. Это, кстати, те самые простые слова, которыми можно описать огромное количество преимуществ для покупателей квартир в жилом комплексе. Еще на этапе его проектирования застройщик учел огромное количество мелочей, позволяющих сделать жизнь в доме максимально комфортной и гарантировать жильцам спокойствие и душевное равновесие.

Комфорт уже с порога, непосредственно от входа в подъезд и во всех элементах мест общего пользования выгодно отличает ЖК «Крылов» от абсолютного большинства объектов такого класса. Потрясающие темпы строительства и продаж квартир здесь еще раз подтверждают очевидное: к хорошему быстро привыкаешь.


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