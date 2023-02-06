Концепцию архитектурно-художественного освещения города ждут и дальнейшие изменения

В Сургуте продолжается процесс декоративного освещения улиц, зданий и архитектурных сооружений. Так, минувшей осенью арт-подсветка появилась на улице Аэрофлотской — для семикилометрового участка одного из въездов в город дизайнеры компании «Среда Комфорта» разработали целый проект. Теперь поездка в аэропорт, на дачу или природу доставляет автомобилистам и их пассажирам настоящее эстетическое удовольствие.

Специалисты продумали необычную концепцию иллюминации, которая стала своеобразной фишкой: в основу брендированных консолей на столбах освещения поместили традиционные югорские мотивы и лиса — символ города. Причем, когда едешь в Сургут, пиксели горят теплым светом, а когда покидаешь его, наоборот, холодным белым. У этой задумки есть и другая цель — таким образом авторы проекта знакомят гостей с местным колоритом и культурой.

Благодаря подсветке окраина города преобразилась, тысячи огоньков с одной стороны дарят ощущение уюта, а с другой — добавляют динамики. Автомобилисты отмечают, что по улице Аэрофлотской хочется вновь и вновь проезжать в темное время суток, любуясь световыми решениями.

Преображение Аэрофлотской — только один из этапов масштабного процесса по исполнению меняющейся концепции архитектурно-художественного освещения Сургута. Местные чиновники решили, что световой дизайн — это неотъемлемая часть в развитии современного города, и задумали подчеркнуть имеющуюся архитектуру и общественные пространства. А специалисты «Среды Комфорта» претворяют в жизнь пожелания сургутян и власти. Так, к примеру, в прошлом году они преобразили оранжевый мост-развязку в районе ТРЦ «Аура». Эстакаду подсветили с двух сторон, оформили опоры, а саму дорогу украсили 23 консолями: въезд осветили сине-бело-оранжевыми переливами. Средства на воплощение идеи выделили 11 компаний-спонсоров. Всего же в 2022 году в Сургуте добавили света шести крупным объектам.

«Освещение закрывает три потребности. Первое – визуальное восприятие. Ведь всегда приятно жить в красивой среде, это поднимает настроение. Второе – комфорт. У нас большую часть времени темно, поэтому это особенно важный фактор. И третье – безопасность, которую можно дополнительно повысить с помощью камер видеонаблюдения», — отмечет эксперт по освещению Андрей Матыцин.

В ближайшее время эксперты проанализируют городское пространство, чтобы определить темные участки, а также районы, которым не хватает изюминки и дизайна.