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Будем жить в Тюмени: югорчан приглашают на выставку загородной жизни и недвижимости

Приглашаем посетить тематическую выставку загородной жизни «ЗАГОРОД ЭКСПО»

Будем жить в Тюмени: югорчан приглашают на выставку загородной жизни и недвижимости
Фото: Александр Гревцов

Планируете переезд в Тюмень? Приглашаем посетить тематическую выставку загородной жизни «ЗАГОРОД ЭКСПО», которая состоится 18-19 февраля 2023 в Тюменском технопарке (ул. Республики,142).

Выставка «ЗАГОРОД ЭКСПО» для жителей Югры – это возможность за выходные встретиться с представителями известных строительных компаний и девелоперами загородной недвижимости, узнать о востребованных пригородных районах для покупки земли, коттеджных поселках и определиться с желаемым типом своего будущего дома.

«Тюмень в списке самых популярных городов для переезда северян. Современные концептуальные проекты, удобная транспортная развязка, необходимая инфраструктура, разнообразные программы ипотечного кредитования на покупку земельных участков и ИЖС делают мечту о комфортной жизни за городом реальной», - отметила Ксения Осипова, руководитель дирекции выставки «ЗАГОРОД ЭКСПО».

На выставке будут представлены производители модульных домов, бань и беседок, строительных и отделочных материалов, мебели и товаров для дома и сада, компании по инженерным коммуникациям, ландшафтные и интерьерные дизайнеры. Организаторы уверены, что на мероприятии югорчане получат максимально полную информацию о специфике загородной жизни в Тюмени.

В течение двух дней на площадке «ЗАГОРОД ЭКСПО» будет работать лекторий. Перед посетителями выступят эксперты-практики, знающие все тонкости о строительстве и обустройстве собственного дома. Расписание выступлений будет размещено на сайте. В конце каждого выставочного дня зарегистрированные посетители смогут принять участие в розыгрыше ценных призов от партнеров и участников проекта.

Приезжайте на выставку. Планируйте переезд!

Встречаемся:

18 февраля (суббота) с 10:00 до 18:00 часов

19 февраля (воскресенье) с 10:00 до 18:00 часов

Тюмень, ул. Республики, 142, Тюменский технопарк

Задать вопросы: +7 (3452) 49-52-39

Регистрация посетителей: https://zagorod.site/


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