«ДСК-1» ориентируется на обеспечение югорчан высококачественным жильем на всей территории округа

Качество городской среды в ряде городов ХМАО-Югре постепенно выходит на новый уровень. Не везде и не сразу, пока точечно, но изменения все заметнее. В своей работе сургутский застройщик «ДСК-1» придерживается несложного, но действенного принципа максимальной эффективности – каждый вновь построенный дом должен быть совершеннее предыдущих. Для этого учитываются запросы и пожелания клиентов, тщательно анализируются актуальные рыночные тенденции, адаптируются существующие и разрабатываются собственные технологии строительства. В результате жители округа получают жилье совершенно иного порядка по сравнению с привычной традиционной застройкой.

В этой цепочке обратная связь с клиентами имеет если не решающее, то очень серьезное прикладное значение. «ДСК-1» даже после сдачи очередного объекта в эксплуатацию бережно сопровождает его годами, оперативно устраняя самые незначительные шероховатости и четко фиксируя причины обращений или замечаний жильцов для дальнейшего улучшения качественных характеристик уже построенных и будущих домов. Непрерывный процесс тонкой донастройки и отладки вполне органичен для компании, ставящей перед собой задачу обеспечения югорчан в высшей степени комфортным и при этом доступным жильем.

«ДСК-1» вступил в новый год с традиционно амбициозными планами. Помимо завершения текущих проектов, застройщик приступает к реализации ряда новых, в том числе – с расширением географии присутствия в регионе. Вести одновременно несколько крупных объектов на разных стадиях готовности и при этом строго по графику закладывать очередной фундамент – задача для застройщика крайне непростая и ответственная. Для ее успешного решения «ДСК-1» располагает собственным заводом стройматериалов в Сургуте, квалифицированным штатом опытных строителей, передовыми технологиями и необходимыми внутренними ресурсами для дальнейшего повышения производительности. После выхода завода на новый уровень мощности темпы возведения домов практически удвоятся, что, при сохранении высокого качества застройки, позволит значительно сократить сроки сдачи квартир клиентам.

Хотя и сегодня скорость строительства впечатляет. Уже на этапе завершения находятся работы по подготовке к сдаче дома № 5 ЖК «Грин парк». Так же активно продолжается возведение ЖК «Крылов» на севере Сургута. В доме № 3 еще до Нового года была закончена первая из двух 16-этажных секций. Подобный темп «ДСК-1» становится для горожан нормой, поэтому вопрос «А где вторая секция?» уже не удивил. Потому что вторая, несмотря на низкие температуры, тоже быстро прирастает этажами. Свой завод рядом, вся необходимая техника на линии, логистика отлажена до мелочей. Монтаж конструкций идет по графику, с обязательным соблюдением всех тонкостей и требований технологического процесса. Даже довольно морозная погода не мешает продолжению основных этапов работ.

ЖК «За ручьем»: новый дом бизнес-класса. Фото: ДСК-1

Тем временем в сургутском микрорайоне 20А начинается строительство финального дома жилого комплекса «За ручьем», который за короткое время стал для жителей фактически визитной карточкой района, своего рода витриной престижа современных многоквартирных домов. Однако даже несмотря на очень высокую популярность уже заселенных объектов жилого комплекса, новый дом, согласно замыслу застройщика, по своему классу и уровню комфорта превзойдет не только их, но и абсолютное большинство подобных объектов Сургута. Это будет поистине жемчужина всего жилого ансамбля «За ручьем». Стоит отметить, что недавно стартовавшие продажи квартир в венчающем престижный проект доме уже создали довольно ощутимый задел. Вероятно, всем желающим приобрести здесь жилье следует учесть не только скорость строительства, но и растущие параллельно этажам темпы продаж.

«ДСК-1» ориентируется на обеспечение югорчан высококачественным жильем на всей территории округа. В нынешнем году список городов пополнил Нефтеюганск. Здесь в скором времени начинается возведение «Риверсайд парк» – современного жилого комплекса с таким ярким названием и повышенным уровнем комфорта в микрорайоне 9А. Первый дом очереди включает две секции по 16 этажей, объединенных завораживающей эстетикой фасадной архитектуры. Как и во всех аналогичных проектах застройщика, «Риверсайд парк» будет отличать безупречно благоустроенная придомовая территория, безопасный двор без машин и система видеонаблюдения по всему участку застройки. Авторское озеленение двора за счет профессионального подбора деревьев и кустарников создает неповторимую атмосферу для семейных прогулок по дорожкам и аллеям, а специально разработанные разноплановые площадки для детских игр, спорта, досуга и отдыха обеспечат всех членов семей новоселов занятиями по интересам, темпераменту и увлечениям. Холлы на первых этажах домов «Риверсайд парка» будут также оформлены в лучших традициях «ДСК-1»: в уютной домашней стилистике, с теплой зоной для ожидания и неповторимым дизайном. Бесшумные лифты быстро доставят жильцов к просторным общим холлам на этажах и к квартирам, старт продаж которых будет дан совсем скоро.

Планы обширные. Объектов много. Но жилые комплексы «ДСК-1» в разных городах ХМАО-Югры объединяет искреннее стремление застройщика создать уникальную комфортную среду для югорских семей, помогая им обрести уют собственного домашнего очага.