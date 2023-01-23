Проект «Сибпромстроя» борется за звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре»

Сургутский ЖК «Жемчужина Оби» вышел в финал самого масштабного градостроительного конкурса России ТОП ЖК 2023. Он борется за звание «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре». Всего к итоговому голосованию допущено 274 претендента, а изначально их было почти 800!

Детище «Сибпромстроя» эксперты будут оценивать по 17 критериям, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем РФ. К примеру, баллы начисляют за имеющуюся социальную инфраструктуру, обустройство двора, безопасность, среду для маломобильных граждан и другие составляющие.

У «Жемчужины Оби» есть все шансы победить. Вот что точно высоко оценит жюри конкурса:

Двор

В жилом комплексе обустроен безопасный двор, без доступа машин. Придомовая территория огорожена забором, есть видеонаблюдение, освещение, работает консьерж.

Тут оборудованы детские и спортивные площадки, зоны отдыха и даже собственная площадка для выгула собак с тренажерами.

Застройщик решил передать жителям «Жемчужины Оби» в общедомовое имущество подземный паркинг с доступом из подъезда. То есть владельцам автомобилей не нужно платить за парковку. Для гостей же предусмотрена уличная парковка.

Социальная инфраструктура

В районе жилого комплекса есть вся необходимая инфраструктура. В пешей доступности находятся социально-значимые объекты: детский сад №27 «Микки-Маус», школы №4 и № 45, поликлиника, а также школа танцев, оздоровительный центр и культурно-спортивный комплекс «Геолог».

Так как «Жемчужина Оби» располагается в районе объездной дороги, у нее хорошая транспортная доступность.

«Начинка»

В 25-этажке квартиры с европланировкой, что является одним из преимуществ этого жилого комплекса. «Отличительной чертой является то, что зоны нежилых помещений сокращены в пользу жилых, увеличивается полезная площадь в квартире за счет отсутствия стен, больших вытянутых коридоров, — сообщается на сайте застройщика. — Такой формат позволяет организовать пространство наиболее комфортно».

Отметим, что квартиры расположены таким образом, что из любой открывается красивый вид на природу. И в каждой есть теплая лоджия с центральным отоплением, панорамным остеклением и специальным защитным ограждением.

Подробнее о жилом комплексе «Жемчужина Оби» можно узнать тут. Либо в отделе продаж компании в Сургуте: ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону 8 (3462)600-190. Там же вам расскажут и о других актуальных предложениях застройщика.