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За морем теплее, а у нас светлее: как реализуются проекты по освещению в Сургуте

Реализация концепции по освещению в Сургуте идет полным ходом

За морем теплее, а у нас светлее: как реализуются проекты по освещению в Сургуте
Фото: Среда Комфорта

Сегодня в Сургуте активно реализуют концепцию по освещению города. Это не только продуманные образы ключевых доминант и других немаловажных территорий, но и инновационный подход к проектированию и применение современных технологий. И все это для того, чтобы Сургут стал ярче, удобнее и безопаснее. И это, действительно, происходит с каждым днем.

«Освещение закрывает три потребности. Первое – визуальное восприятие. Ведь всегда приятно жить в красивой среде, это поднимает настроение. Второе – комфорт. У нас большую часть времени темно, поэтому это особенно важный фактор. И третье – безопасность, которую можно дополнительно повысить с помощью камер видеонаблюдения», – отметил эксперт по освещению Андрей Матыцин.

В этом году в Сургуте было несколько масштабных проектов по освещению. Один из самых ярких объектов – это развязка по улице Аэрофлотская, которая воссияла раньше срока в марте. Эстакаду подсветили с двух сторон, оформили опоры, а саму дорогу украсили 23 консолями. Теперь въезд в город освещают сине-бело-оранжевые переливы. Проект реализовывали полностью за спонсорские средства 11 компаний. Благодаря им и администрации города, Сургут стал еще более комфортным и красивым как для жителей, так и для гостей.

Следующий масштабный проект – освещение и оформление на семикилометровом участке улицы Аэрофлотской. На объекте была выполнена архитектурно-художественная подсветка опор освещения.

Фишка проекта – продуманный и необычный концепт. Когда вы въезжаете в город, вас встречают пиксельные элементы теплового цвета. С другой стороны, наоборот, стоят конструкции холодного цвета. Многие жители других городов Югры отметили оригинальность идеи и захотели подобные конструкции и в своих муниципалитетах. Кроме того, на объекте установили брендированные консоли с лисичкой, символом города, а также по нейтральной тематике.

Сейчас готово 10-15 процентов от общего объема того освещения, которое должно быть в городе. Но Сургут однозначно развивается в этом плане и уже много объектов реализовано. При подъезде к городу, уже заметно, какая работа проведена с освещением. В Сургуте теперь есть много декоративных световых элементов, и это вызывает праздничное настроение.


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