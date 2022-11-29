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​СИБУР: технологичное развитие и забота о партнёрах

На газоперерабатывающих заводах «СибурТюменьГаза» в сервисных организациях внедрено собственное цифровое решение «Мобильные обходы»

​СИБУР: технологичное развитие и забота о партнёрах
Фото: АО «СибурТюменьГаз», Евгений Зверев

В 2022 году на газоперерабатывающих заводах «СибурТюменьГаза» (СТГ) в сервисных организациях было внедрено собственное цифровое решение «Мобильные обходы». О том, как теперь проводятся линейные обходы при помощи мобильных устройств и цифрового решения, рассказал главный эксперт функции «Цифровые технологии» Марсель Гаитов.

Строго по меткам

Начиная с 2019 года СИБУР приступил к разработке собственного ИТ-решения для цифровизации процесса обслуживания оборудования, в частности для проведения его осмотров, и уже в 2020 году команда цифровизации СТГ тиражировала инструмент «Мобильные обходы» на предприятия СИБУРа в Западной Сибири. Он позволил качественно повысить проведение линейных обходов технологического оборудования, сократить количество внеплановых остановов и аварии и повысить надёжность оборудования.

На предприятиях СТГ обходы выполняются при помощи мобильного приложения, установленного на телефон в специальном взрывозащищенном корпусе, обходчик прикладывает мобильное устройство к NFC-метке, расположенной на технологическом оборудовании и отмечает фактическое состояние оборудования, обязательное к проверке.

Мероприятия по осмотру оборудования проводятся по заранее запланированному маршруту и графику. С этого года к работе с ИТ-инструментом присоединились и основные партнеры СТГ: «Сервисгазавтоматика» и ТЭСС Сибирь.

Партнеры для роста

Необходимость вовлечения в работу партнеров возникла из-за потребности в унификации работ. Мы не всегда понимали, когда и как проверяется оборудование, которое находится в введении подрядчиков на наших площадках. Они осуществляли плановые работы по осмотру оборудования, фиксировали дефекты в ручном режиме, и не всегда необходимая информация качественно формировалась. Отсутствовала единая база данных по дефектам. Нам важно было, чтобы процессы были прозрачными, и мы могли видеть единую реальную картину с обеих сторон!

Сейчас на всех предприятиях СТГ с помощью цифрового инструмента «Мобильные обходы» подрядчики осуществляют осмотр оборудования, выявляют и фиксируют все дефекты. Не критичные из них - устраняются самостоятельно на месте, остальные анализируются и далее формируются мероприятия, которые требуют совместной вовлеченности с отделом технического обслуживания и ремонта (ТОИР) «СибурТюменьГаза». Мы обеспечили партнеров мобильными телефонами. Распределили через кураторов договоров на заводах, дежурному персоналу. В зависимости от режима работы сотрудников подрядных предприятий - формируется количество маршрутов и их периодичность обхода.

Обнаружение дефектов

При обнаружении дефекта данные заносятся и сотрудниками СТГ, и подрядными организациями в единую систему «Мобильные обходы», к которой теперь настроен доступ как у партнёров, так и у «СибурТюменьГаза». К примеру, оператор котельной пошел на обход оборудования котельной, зафиксировала какой-то дефект через мобильное приложение, его сразу в режиме онлайн видит куратор подрядного договора от СТГ в веб-версии «Мобильных обходов».

Можно добавить фото и видео неисправности и оставить комментарии, видеть актуальный статус устранения дефекта. Эта функция позволяет сократить время, повысить качество и скорость информирования сотрудников об обнаруженных неисправностях, которые автоматически с мобильного устройства попадают в единую базу данных. При этом в приложении фиксируется время обнаружения проблемы, название оборудования и его код, вид проблемы, статус оборудования и прочее.

Информация обо всех зарегистрированных дефектах отображается в веб-версии «Мобильных обходов» у начальника смены, который принимает решение о необходимости привлечения ремонтных служб для устранения неисправности. «Мобильные обходы» особенно удобны в условиях крайнего Севера. В случае наступления холодов, если предполагаем, что низкая температура может негативно сказаться на работе оборудования и тупиковых участков трубопроводов, мы можем в системе настроить другое расписание, увеличить количество обходов, а также оперативно установить дополнительно NFC- метки, тем самым повысить фокус внимания на особо критичном оборудовании и существенно снизить риски отказа оборудования.

Веб приложение «Мобильных обходов» позволяет в режиме онлайн отслеживать актуальный статус обходов, проводить работу с выявленными дефектами, создавать связанные распоряжения и планировать их выполнение на определенную дату и смену, контролировать процесс подготовки оборудования к ремонту.


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