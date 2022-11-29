МТС включил книжный сервис «Строки» в экосистемную подписку МТС Premium

Теперь подписчики МТС Premium смогут выбирать и читать понравившиеся книги из большого перечня эксклюзивных изданий «Строк», популярной классики, современной российской и зарубежной литературы, слушать авторские и детские подкасты и получать новые знания в библиотеке «Строк» бесплатно до 10 часов в месяц.
«Мы создаем свою экосистему современных и востребованных цифровых сервисов, которые делают нашу жизнь удобнее, проще, ярче и интереснее. Сервис «Строки» — современный технологичный продукт нашей команды, в котором много отличных и интересных книг разных жанров и направлений: от классики и бестселлеров до учебников и научпопа. Теперь мы можем предложить этот продукт и в МТС Premium. Уверена, что он сделает нашу экосистемную подписку еще более качественной и интересной!» — говорит Член Правления-вице-президент по развитию экосистемы и маркетингу Группы МТС Ольга Зиборова.
Новый сервис дополнит комплекс экосистемных решений, уже доступных подписчикам МТС Premium:
WhatsApp, Telegram, Viber, Discord, Skype, ICQ, МТС Connect, Snapchat, Там-Там
С 1 декабря сервис “Строки” станет доступен для существующих и новых подписчиков МТС Premium. Для получения доступа к библиотеке нужно будет авторизоваться в сервисе «Строки» по номеру телефона, на котором есть подписка МТС Premium.
МТС Premium доступен как абонентам МТС, так и пользователям услуг других операторов. Стоимость подписки для новых пользователей — 249 рублей в месяц.
О «Строках»
«Строки» — созданный МТС сервис цифровых книг с обширным каталогом популярной классики, современной литературы, эксклюзивными изданиями, авторскими подкастами, детскими аудиосериалами, а также увлекательной жанровой литературы: любовными романами, исторической прозой, триллерами и многим другим. У сервиса есть собственное издательство, выпускающее книги в первую очередь в цифровом и аудиоформатах, нацеленное на эксклюзивный выпуск современных российских и топовых зарубежных авторов. Функционал сервиса позволяет быстро найти аудиоверсии произведений и, наоборот, переключиться на чтение электронной книги. Особое внимание уделено системе персональных рекомендаций: сервис работает на основе аналитики предпочтений пользователя и предлагает ему новые интересные книги.