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​75% жителей Сургута платят теплоэнергетикам без посредников

Сургутские МКД переходят на прямые договоры с СГМУП «ГТС»

​75% жителей Сургута платят теплоэнергетикам без посредников
Фото: siapress.ru

Уже 977 из 1292 многоквартирников в городе напрямую платят за услуги тепловодоснабжения. Эти МКД перешли на прямые договоры с СГМУП «ГТС» на основании п.2 ст. 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации.

В этот список вошли дома под управлением таких компаний как ООО «УК ДЕЗ ВЖР», ООО «УК ДЕЗ ЦЖР», ООО УК «Запад», ООО «УК «ЗАСК», ООО УК «Система», ООО УК «Северстрой комплекс», ООО «Уют».

Договоры оказания коммунальных услуг по горячему водоснабжению и теплоснабжению являются публичными и не требуют перезаключения на бумажном носителе.Полный список домов, которые платят теплоэнергетиками без посредников представлен официальном сайте СГМУП «ГТС».

При переходе на прямые договоры РСО руководствуемся тем, чтобы жители платили за тот ресурс, из которого получается услуга. Это делается для того, чтобы деньги поступали непосредственно к теплоэнергетикам. В законодательстве только два способа перехода – это по желанию жителей, они проводят собрание с голосованием за переход, либо когда управляющие организации имеют задолженность, превышающую две среднемесячные величины обязательств по оплате, тогда РСО имеет право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры с гражданами.

Обращаем ваше внимание, что по вопросам, связанным с расчётами за услуги тепловодоснабжения и исполнением прямых договоров, жителям необходимо обращаться к Агенту теплоснабжающей организации – ООО «ЮРИЦ». С помощью дистанционных сервисов Агента - личного кабинета и мобильного приложения «Коммуналка Онлайн»можно быстро и удобно передавать показания приборов учета и оплачивать коммунальные услуги. Единая справочная служба ООО «ЮРИЦ» 8-800-250-60-06.


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