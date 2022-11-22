16+
Логотип Сиапресс
USD  60,7379   EUR  62,1245  

Новости

Больше новостей
Как вы относитесь к идее ввести в школах единую форму?
Комментировать
0
Больше опросов

​Нижневартовская «Горэлектросеть» подтвердила готовность сетей электроснабжения к предстоящей зиме

Предприятие «Городские электрические сети» признано готовым к прохождению отопительного сезона

​Нижневартовская «Горэлектросеть» подтвердила готовность сетей электроснабжения к предстоящей зиме
Фото: Ю.Ипполитов

Предприятие «Городские электрические сети» признано 100-процентно готовым к прохождению отопительного сезона 2022-2023 годов. Такое решение вынес Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве ХМАО-Югры на основании результатов летней ремонтной кампании.

Ремонтная кампания в АО «Горэлектросеть» проводится для подготовки электросетевого комплекса города к работе в период максимальных нагрузок и отрицательных температур. Программа мероприятий формируется ежегодно на основании диагностических данных о состоянии оборудования и включает в себя объекты, обновление которых существенно влияет на повышение надежности электроснабжения потребителей. Работы энергетики ведут весной и летом до наступления отопительного периода.

«До начала осени специалисты АО «Горэлектросеть» провели текущие ремонты 18 подстанций класса напряжения 35/10(6)кВ, а также 423 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов класса напряжения 10(6)кВ. Выполнили капитальный ремонт 17 трансформаторных подстанций в жилой и промышленной частях города. Провели ремонт на 103 км воздушных линий 0,4-10кВ, выполнили капитальный ремонт воздушных линий 0,4-10кВ общей протяженностью 2,52 км. Полностью заменили подземные кабельные линии 0,4кВ общей протяженностью 1,32 км в нескольких микрорайонах города», - сообщил главный инженер АО «Горэлектросеть» Николай Бугаев.

Ремонтные работы проведены без отклонений по срокам. Энергетики регулярно отчитывались о ходе мероприятий надзорным органам, администрации муниципалитета, департаменту строительства и жилищно-коммунального комплекса ХМАО-Югры. Санкции и проблемы с логистикой товаров не отразились на подготовке Нижневартовска к максимально-низким температурам, сообщили на предприятии.

Персонал предприятия прошел контрольные и учебные противоаварийные тренировки, инструктажи, в ходе которых отрабатывались навыки ликвидации технологических нарушений и взаимодействия с другими оперативными службами. Специалисты АО «Горэлектросеть» обеспечены индивидуальными средствами защиты, материалами и инструментом, включая спецодежду. Аналогичная подготовительная работа проведена и в филиалах компании: в городе Радужный и пгт. Пойковский.

Морозы уже испытали электрохозяйство «Горэлектросети» на прочность. Энергосистемы городов и поселков отработали в первые ноябрьские холода без сбоев.


нравится (0) не нравится (1)
Сегодня в 11:07, просмотров: 156, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Жителя Сургута задержали за убийство супруги из ревности 589
  2. Как с 17 тысяч рублей перейти на доход в полмиллиона в месяц 564
  3. ​Законопослушные граждане 544
  4. В Сургуте открылся Дом дружбы народов 542
  5. В России рассмотрят законопроект о выходном 31 декабря 483
  6. ​ВТБ запускает новую кредитную карту Прайм Mir Supreme 409
  7. Нижневартовск обогнал Тюмень по качеству жизни 300
  8. На Барсовой горе торжественно открыли туристическую тропу «ЧелоВечность» 284
  9. «Ведомости»: высокопоставленным депутатам повысят зарплаты 210
  10. 41% югорчан поддерживают введение единой школьной формы 192
  1. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3602
  2. В Югре отменили обязательную вакцинацию для находившихся в группе риска 2579
  3. ​Доктор, у меня это: психологическая травма 2307
  4. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Татьяна Калиниченко 2194
  5. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Алексей Кучин 1967
  6. В Югре потеплеет после крепких морозов 1817
  7. ​Город вложил деньги в расселение аварийных домов в престижном районе – и взамен получит вот это? 1735
  8. Муравейник в столице Югры признан самым большим в России 1701
  9. ​Вот я заплачу имущественные налоги – а как их потратят? 1610
  10. ​Ещё бы одну школу 1514
  1. Демобилизованным в ХМАО придется вернуть выплату в 250 тысяч рублей 5066
  2. Елена Исламуратова: «Наша главная задача — сохранять национальные культуры и традиции» 4629
  3. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 4200
  4. Югорские ученые объяснили ноябрь с лужами на Крайнем Севере 3861
  5. Следователи проверяют информацию об избиении школьников в Сургуте 3825
  6. Почетный гражданин 3788
  7. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 3769
  8. Вартовчанка впала в кому после похода к косметологу и позже скончалась 3602
  9. Всё, что нужно знать про уплату имущественных налогов в 2022 году 3362
  10. Как Югра завершила дорожную кампанию — 2022 3217

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика