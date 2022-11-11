Цена на отличную по всем параметрам квартиру в новостройке устраивает, но на первоначальный взнос именно сейчас не хватает. Деньги будут, но позже, когда стоимость квартиры станет ощутимо дороже. Знакома ситуация? Знакомо чувство досады и разочарования, когда уже практически «своя» в душе квартира в итоге так и остается чужой?

Между тем, для клиентов ЖК «Крылов» уже есть простое и понятное решение. Застройщик «ДСК-1» предоставляет будущим жильцам отсрочку первоначального взноса. Не нужно отказываться от приобретения тщательно подобранной квартиры мечты только из-за того, что в нужный момент не набирается средств на первую оплату.

Ведь для семьи собственное жилье – слишком важная покупка, чтобы не обращать внимания на объективные временные затруднения в клиентском бюджете. Застройщик это хорошо понимает. Поэтому покупателю остается лишь соблюсти все формальности, связанные с подписанием необходимых документов по договору на квартиру. Ее можно купить здесь и сейчас, по нынешней цене, которая не изменится к моменту внесения первоначального взноса и точно не станет выше на условные (а в случае с дорожающей недвижимостью вполне реальные) полмиллиона.

В результате покупатели квартир в ЖК «Крылов» остаются фактически в привилегированном положении. Квартира оформлена, цена зафиксирована, и не нужно волноваться за первый взнос. Он подождет до завершения других ранее запланированных сделок и поступления средств, к примеру, от продажи прежней квартиры или машины.

Доходы клиента от процентов по срочному банковскому вкладу в этой ситуации тоже под надежной защитой. Не нужно расторгать договор с банком и прощаться с процентами ради первой оплаты за квартиру в ЖК «Крылов». Чтобы стать дольщиком, совершенно не обязательно переставать быть вкладчиком. На практике это работает предельно просто. В договоре на покупку квартиры достаточно указать фиксированный срок внесения первой суммы за нее, исходя из сроков окончания банковского договора на основании выписки по вкладу.

Покупатель в таком случае сохраняет доходность от начисленных процентов и одновременно получает в собственность квартиру по фиксированной цене на дату договора. На сколько эта цена может взлететь, если просто ждать завершения срока вклада, неизвестно. Лучше не рисковать и воспользоваться привлекательными условиями уже сегодня, потому что и размер ипотечной ставки также фиксируется на весь срок договора.

Помимо прочего, предлагаемое застройщиком решение об отсрочке первоначального взноса – отличная с точки зрения финансов альтернатива классическому квартирному трейд-ин. Если частичное покрытие стоимости новой квартиры предполагается за счет продажи старой, в ряде случаев для гарантии первой оплаты покупатель может воспользоваться процедурой трейд-ин. Однако в этом случае есть вполне осязаемый риск ощутимо потерять в деньгах – стоимость выкупа агентом старой квартиры практически всегда ниже, чем при самостоятельной продаже. Да, продавать квартиру без посредника дольше, но застройщик готов ждать и пойти навстречу пожеланию клиента сохранить свои деньги, и за время отсрочки клиент может реализовать старое жилье куда выгоднее, чем посредством трейд-ин. А сэкономленные деньги еще пригодятся семейному бюджету для максимально комфортного обустройства новой квартиры в ЖК «Крылов».

Остается добавить, что сумма и сроки отсрочки первоначального взноса определяются индивидуально застройщиком и покупателем, без неуместного здесь шаблонного уравнительного подхода. Все зависит от конкретных обстоятельств каждого клиента, его потребностей и реальных возможностей.

Застройщик готов ждать ровно столько, сколько действительно нужно будущему новосёлу ЖК «Крылов».