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«Сибпромстрой» получил награду за программу сопровождения работников-мигрантов

«Сибпромстрой» получил награду от губернатора ХМАО

«Сибпромстрой» получил награду за программу сопровождения работников-мигрантов
Фото: Сибпромстрой

Компания «Сибпромстрой-Монтаж», входящая в холдинг «Сибпромстрой», получила награду за программу сопровождения работников-мигрантов. Премию «За вклад в развитие межэтнических отношений» директору организации Сергею Нембергу вручила губернатор Югры Наталья Комарова на праздничном мероприятии «В единстве наша сила». Оно прошло в окружной столице в День народного единства, 4 ноября.

«В компании «Сибпромстрой-Монтаж» трудится более 180 рабочих-мигрантов. На предприятии создана программа сопровождения таких работников, которая дает им возможность хорошо узнать нашу страну и выполнять производственные задачи, чтобы вводилось в эксплуатацию жилье, развивался наш регион», — рассказала глава региона.

В целом же вышеуказанной награды удостоились лишь три организации из Югры: «Сибпромстрой-Монтаж», а также две НКО из Ханты-Мансийска и Нягани, которые проводят благотворительные акции и проекты по развитию межнациональных отношений.

Отметим, что «Сибпромстрой» на протяжении многих лет помогает округу в тех или иных вопросах. По поручению президента в Югре должны создать не менее 400 мест для организации принудительных работ в исправительных центрах. Этот проект реализует правительство региона совместно с управлением ФСИН. И в 2021 году холдинг предоставил в безвозмездное пользование под такой центр четырехэтажное здание общей площадью 4,6 тысячи кв. м. Вместимость — 210 человек.

Проживающие в ИЦ трудоустроены на производстве «Сибпромстроя». Они работают электромонтерами, машинистами кранов, стропальщиками, сантехниками и т.д.


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04 ноября в 21:08, просмотров: 301, комментариев: 0 реклама на siapress.ru
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