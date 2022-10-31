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С 1 ноября собственники жилых помещений в многоквартирных домах Восточного жилого района Сургута перейдут на прямые договора с РСО

Заместитель директора СГМУП «ГТС» по реализации Виталий Горобец рассказал о переходе на прямые договора

С 1 ноября собственники жилых помещений в многоквартирных домах Восточного жилого района Сургута перейдут на прямые договора с РСО
Фото: ГТС

С 1 ноября собственники жилых помещений в МКД управляющей компании «ДЕЗ ВЖР» Восточного жилого района Сургута переходят на прямые договоры с «Городскими тепловыми сетями».Теперь жильцы более 300 многоквартирников будут напрямую платить за услуги горячего водоснабжения. Заместитель директора по реализации СГМУП «ГТС» Виталий Горобец рассказал, с чем связаны такие изменения и почему организация более двух лет публикует «антирейтинг» дебиторов среди управляющих компаний.

– Собственники жилых помещений в МКД, расположенных в восточном районе Сургута, переходят на прямые договоры со СГМУП «ГТС». Из-за чего принято такое решение?

– При переходе на прямые договоры мы руководствуемся тем, чтобы жители платили за тот ресурс, из которого получается услуга. Это делается для того, чтобы деньги миновали УК и ТСЖ и поступали непосредственно к ресурсникам. У нас в законодательстве только два способа перехода – это по желанию жителей, они проводят собрание с голосованием за переход, либо когда управляющие организации имеют задолженность, превышающую две среднемесячные величины обязательств по оплате, тогда РСО имеет право в одностороннем порядке перейти на прямые договоры с гражданами.В начале сам процесс перехода на прямые расчеты с РСО имеет такое свойство «провала», потому что жители привыкли платить по одному единому платежному документу от УК, но где-то сейчас он раздвоился и так далее. Для многих это неудобно, потому что единый платежный документ и должен быть единым для оплаты. Здесь нужно совместно договариваться ресурсниками, чтобы человек не путался в получаемых документах в почтовом ящике.

– Сколько УК города уже перешли на прямые расчеты за поставленные ресурсы?

– Практически все многоквартирные дома, которые обсуживают наши крупные управляющие компании перешли на прямые расчеты с теплоэнергетиками, за исключением трех-четырех УК. В планах перевести весь жилой фонд города на прямые платежи по коммунальным услугам горячего водоснабжения и теплоснабжения. Но здесь должен быть совместный переход, не только со стороны СГМУП «ГТС» в области отопления и горячего водоснабжения, но и от СГМУП «ГВК», потому что от их холодной и от нашей горячей воды зависит расчет стоимости стоков. Мы стараемся в один временный промежуток перейти на прямые платежи. Тут больше всего времени занимает оповещение населения о грядущих изменениях.

– Как собственники могут заключить договор?

– У нас есть агент теплоснабжающей организации – ООО «Югорский расчетно-информационный центр». Тут стоит обратить внимание, что договоры оказания коммунальных услуг являются публичными и не требуют перезаключения на бумажном носителе. Оплата за поставленный ресурс должна быть произведена на расчетный счет агента.

– На основе чего был составлен «антирейтинг» крупнейших дебиторов среди УК, ТСЖ и ТСН города Сургута?

– При составлении «антирейтинга» учитывается выполнение обязательств, предусмотренных условиями договоров тепловодоснабжения, размер и количество периодов образования задолженности. С подробным списком можно ознакомиться на официальном сайте предприятия в разделе «Потребителям». Так, например, задолженность тринадцати управляющих организаций из этого списка перед СГМУП «ГТС» составляет порядка 277 млн. рублей, 166 из которых безнадежные к взысканию задолженности в связи с банкротством управляющих организаций. Всего дебиторская задолженность УК и ТСЖ города Сургута перед предприятием составляет более 723 млн. рублей.

Какие меры воздействия к ним принимаете?

Первоначальные меры воздействия на такие управляющие организации – это безусловно, судебное взыскание задолженности, а также в своей практике применяем положения ч.2. ст. 152 ЖК РФ, регламентирующей право РСО в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора ресурсоснабжения при наличии задолженности превышающей 2 среднемесячные величины обязательств по оплате.

– Как сказывается ухудшение платежной дисциплины на финансово-экономическом и техническом состоянии предприятия?

Естественно, сказывается. Большое отрицательное значение имел мораторий на банкротство, действовавший в период с 1 апреля по 1 октября 2022 года, запрещавший не только начисление пени, неустоек, но и исполнение судебных актов. Большое количество судебных приказов, исполнительных листов мертвым грузом оседали в банках в этот период, помещались в картотеку неисполненных обязательств в связи с введением моратория. И вот только сейчас, после 2 октября мы наблюдаем небольшое движение денежных средств со стороны кредитных учреждений по тем судебным актам, которые находились у них на исполнении.


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Сегодня в 10:36, просмотров: 537, комментариев: 0
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