Строительство первого дома жилого комплекса «Грин парк» в 24-м микрорайоне Сургута завершено. Началась долгожданная и приятная для будущих новоселов процедура выдачи ключей. Как сообщили в пресс-службе специализированного застройщика «ДСК-1», ключи от квартир в доме первой очереди получат в общей сложности 208 сургутских семей.

Прием-передача квартир проходит в строгом соответствии с установленными правилами и оформляется документально, а сам процесс организован по отдельному графику и на основе пожеланий самих клиентов – в удобные для них даты и время. Кроме того, каждая приемка представляет собой тщательный многоступенчатый механизм и занимает ровно столько времени, сколько требуется собственнику для максимального учета его интересов по договору. Любые, даже самые незначительные замечания фиксируются документально, принимаются в работу мастерами «ДСК-1» сразу после подписания акта и устраняются в кратчайшие сроки.

Более того, ответственность застройщика за техническое состояние дома продолжается и после подписания актов о приемке квартир. «ДСК-1» будет сопровождать дом в течение пятилетнего гарантийного срока обслуживания. Это гарантирует жильцам надежную страховку на случай возникновения каких-либо незначительных функциональных недочетов – например, в процессе минимальной, но теоретически возможной естественной усадки здания.

Важным звеном отлаженной системы обратной связи с собственниками квартир станет управляющая компания от застройщика. Именно на нее возлагается ответственность по круглосуточному обслуживанию ЖК «Грин парк», поддержанию бесперебойной работы всех конструктивных узлов, инженерных систем и коммуникаций, оперативному реагированию на обращения и пожелания жильцов. Специалисты управляющей компании контролируют каждую стадию строительства и вникают во все тонкости устройства функциональных узлов дома. Рабочий тандем застройщика и управляющей компании обеспечивает клиентам понятные и очевидные практические преимущества. Среди них, в частности, доступ жильцов ко всем коммунальным и эксплуатационным услугам, постоянному тепло- и водоснабжению и канализацией одновременно с получением ключей, а также оперативное заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями.

Тем самым исключается хаос с «временными подключениями» коммуникаций. Это немаловажно, поскольку все квартиры сдаются уже в чистовой отделке, и жильцам «Грин парка» не придется нести дополнительные расходы на ремонт.

Широко применяемый застройщиком принцип «заезжай и живи» означает серьезную экономию семейного бюджета и драгоценного времени, которые в современном жилом комплексе должны оставаться в полном распоряжении покупателя.

Ремонт изначально включен в фиксированную сумму ипотечного платежа. После получения ключей жильцам достаточно лишь занести и расставить мебель, разложить вещи по просторным встроенным шкафам и без лишней спешки приступить к детальному обустройству жилья. Продуманная и разнообразная по исполнению планировка квартир в ЖК «Грин парк» оставляет простор для фантазии и применения собственных дизайнерских навыков покупателя. Особенно если речь идет о семьях с детьми, которые обычно наиболее активно участвуют в выработке самых неожиданных идей.

«ДСК-1» годами на практике доказывает свою приверженность семейным ценностям, заботясь о максимальном комфорте для клиентов разных возрастов, взглядов и поколений. Показателен даже выбор района строительства. Буквально в шаговой доступности – шесть детских садов, пять школ, государственные поликлиники, крупные торговые и сервисные центры. Расположенный в шаговой доступности и очень популярный среди сургутян парк «За Саймой» не нуждается в дополнительном описании. Это традиционное место для отдыха и семейных прогулок круглый год.

Придомовая территория уже наполнена шумом детских игр на многочисленных тематических площадках. Раньше здесь располагался обычный, ничем не примечательный пустырь, а сегодня «Грин парк» становится уникальным пространством, объединяющим жителей всего района.

Совсем скоро напротив первого корпуса ЖК «Грин парк» завершится строительство второго, и еще сотни семей, получив ключи от квартир, станут новыми добрыми соседями. Места хватит всем, включая автовладельцев – для них предусмотрен просторный паркинг.