Новостройка в 39 микрорайоне Сургута как новый центр притяжения

Финальное решение о покупке квартиры в новостройке принимается, как правило, после тщательного изучения целого ряда параметров будущего жилья. Это касается и градостроительных перспектив района застройки, и экологической чистоты местности, и темпов развития или готовности ближайшей инфраструктуры – включая транспортную, социальную, образовательную, медицинскую, досугово-развлекательную и так далее.

Все перечисленное имеет, конечно, большое значение. Но жить, спать, да и просто обустраивать семейный очаг предстоит все же в квартире. Именно жилое помещение оценивается покупателем особенно придирчиво и скрупулезно, именно с бытовым комфортом связаны максимальные ожидания клиентов. Логично.

Квартиры в жилом комплексе «Крылов» отвечают большинству самых взыскательных запросов и требований, предъявляемых сегодня к жилью комфорт-класса. Застройщик «ДСК-1» возводит дома, в том числе, на основе прямого диалога с потенциальными клиентами. Специальные опросы, анализ рынка и покупательских предпочтений, уточнение мнений людей по широкому кругу вопросов – началу строительства предшествует серьезная кропотливая работа. Которая, впрочем, себя впоследствии полностью оправдывает позитивным результатом: спрос на квартиры в построенных «ДСК-1» домах постоянно растет. Люди охотно покупают жилье, в котором учтены их собственные пожелания.

ЖК «Крылов» можно рассматривать как яркий пример демонстрации преимуществ такого подхода. И здесь действительно есть, что рассматривать.

Во-первых, сами клиенты отмечают многообразие планировочных решений в квартирах. Например, в каждой из них – просторная кухня-гостиная, которая при желании легко трансформируется в варианты «кухня-ниша и столовая» или, скажем, «кухня-столовая». Это зависит от функционала, которым будущий собственник наделит кухню, одно из определяющих настроение помещений. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры также отличаются не только количеством комнат, но и версиями планировки, в том числе по их расположению относительно конструкции дома (фасад, торец) и по его этажности.

Стоит отметить внимание застройщика и к небольшим, но серьезным деталям, непозволительно часто остающимся вне фокуса зрения проектировщика. Во всех квартирах предусмотрена особая планировка с выделением «грязной зоны», а также с учетом классической эргономики размещения мебели – под разными углами, в двухмерной оси координат и в режиме максимальной нагрузки на жилое пространство. Действует несложный принцип «проще предотвратить проблему, чем оплачивать ее решение». То же касается планировки санузлов, ничуть не менее важных составляющих квартиры: везде, вне зависимости от количества комнат, это вместительные помещения с полномерной ванной и комплектом прочей сантехники.

Сильный момент? Сильный. Убедительный.

Во-вторых, в квартирах ЖК «Крылов» просторно и светло. Дело не только в прямом расширении жилого метража согласно проекту. Высокие потолки визуально наращивают и прибавляют полезную площадь, а увеличенные окна высотой 1.7 метра обеспечивают как активное поступление солнечного и прочих источников света в квартиру, так и панорамный вид на красоту парков, благоустроенный внутренний двор, живописный калейдоскоп растущего микрорайона. В комнатах квартир, расположенных на торцевых сторонах ряда этажей и выходящих на обе стороны дома, предусмотрены дополнительные окна и, соответственно, двойное наружное светообеспечение. Изнутри смотрится и ощущается особенно красиво, а плотность светового потока регулируется исключительно желанием владельца – готовые ниши для карнизов под гардины и жалюзи заложены в проекте.

В-третьих, эргономика из научных учебников переместилась в профессиональный обиход. Каждый квадратный метр, дециметр и сантиметр вашей «крыловской» квартиры можно и нужно эксплуатировать по своему назначению. Планировка не только разнообразная, но и эргономичная, умная, научно обоснованная. Каждый уголок на благо и для семейно-бытового комфорта. Большие гардеробные. Отдельно – постирочные. Совмещенные гардеробно-примерочные…

Второе назначение тех же высоких потолков – использование аналогичной по габаритам мебели и увеличение пространства для хранения вещей и поклажи всевозможного ассортимента. Иногда поклажа настолько разнокалиберная или неуместная по сезону, что приходится искать место на лоджии. Которая в итоге часто и совершенно напрасно превращается в склад, временное хранилище, филиал гаража – а ведь это часть квартиры, ценные квадраты, используемые нерационально. В ЖК «Крылов» лоджии как холодная и бесполезная для активной жизни территория упразднены: теперь еще больше полезной отапливаемой площади в квартире, больше личного пространства для всей семьи.

С другой стороны, вопрос хранения сезонных и габаритных предметов, автомобильных покрышек, спортинвентаря тоже требует решения. И оно, к слову, уже готово и расположено на минус первом этаже ЖК «Крылов». Индивидуальные кладовые площадью от 1,97 до 5,45 кв.м. разгрузят квартиру от всего ненужного «сейчас и под рукой», но в любой момент доступного обычной поездкой: на лифте от квартиры до собственного мини-склада.

Так и есть. Спустился и проверил – лыжи/санки/колёса в порядке. Добавил самокат и ролики, что-то взял. Вернулся в лифт, и домой.

Удобно.

В-четвертых, квартиры в ЖК «Крылов» встречают своих владельцев эстетикой чистовой отделки, которая уже входит в стоимость приобретенного жилья. Пластиковый пятикамерный профиль с теплым двухкамерным стеклопакетом на увеличенных окнах и теплоотражающим покрытием изнутри. Гидроизоляция, натяжные потолки с устройством ниш для карниза и установкой закладных под светильники в санузлах. Качественная шпатлевка стен, готовые красивые обои, песчано-цементная стяжка полов. Ламинат и чистовое покрытие с напольным плинтусом и обводами для труб в комнатах. Керамическая плитка «вширь и в потолок» везде, где того требуют СаНПиН и логика расположения санузла. Добротные панельные радиаторы с терморегуляторами и прочные межкомнатные двери в максимальной комплектации. Идеально ровные стены с флизелиновыми обоями. Монгольский дуб аккуратными слоями на полу. Сертифицированная сантехника проверена и подключена.

Предсказуемо привычная буквально в следующем году практика «заезжай и живи» для ЖК «Крылов» – строго как она есть.

А если и говорить о реальной гармонии на рынке новостроек, то по сочетанию цена/качество с готовым ремонтом квартиры застройщик «Крылова» лидирует молча.

Комфорт вообще штука бесшумная.