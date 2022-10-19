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Альфа-Банк открыл инновационный офис в Югре

В Ханты-Мансийске открыли офис Альфа-Банка с open space и без очередей

Альфа-Банк открыл инновационный офис в Югре
Фото: Пресс-служба Альфа-Банка

В Ханты-Мансийске открылся первый phygital-офис Альфа-Банка без привычных стоек, окон и очередей. Теперь клиент, приходя в отделение банка, сможет не только решить свои проблемы, а также расслабиться в open space-пространстве и выпить чашечку кофе.

Термин phygital – это объединение двух слов: physical и digital, что означает сочетание физического и цифрового взаимодействия банка с клиентами. В Phygital-офисах посетители вместе с качественными цифровыми сервисами получают теплое человеческое общение.

Чтобы получить услугу, клиент должен взять талон, а затем расположиться в креслах или у мобильного стола-кракена, который при необходимости можно свободно передвигать по офису. Менеджер сам подойдет к вам с ноутбуком – в отделении всего 11 сотрудников, четверо из которых занимаются обслуживанием физических и юридических лиц. Про банкоматы не забыли – теперь они находятся у входа и в кабине, где можно провести все операции конфиденциально.

Кроме всего прочего, в офисе можно почитать книги, заказать продукцию Альфа-Банка с фирменной символикой, организовать деловую встречу – для этого есть комфортабельные переговорные, где можно обсуждать условия сделок, оформления займов или вкладов.

В таком месте приятно не только говорить о банковских услугах, но и просто провести время, признается клиент Альфа-Банка Андрей Чистяков.

«Я впервые в подобном офисе, очень интересная необычная концепция, нововведения поражают воображение, разрушая все представления о том, что мы обычно ожидаем увидеть в отделении банка. Это непривычно для нашего города. Всегда очень приятно получать сервис такого уровня. Помимо того, что очень комфортно себя чувствуешь в таком офисе, подкупает, что здесь очень вежливые и внимательные сотрудники. Это безусловно новый уровень взаимодействия с клиентами, и я только за то, чтобы такой формат у нас активно развивался», – говорит Андрей Чистяков.

За три года Альфа-Банк открыл уже более 200 подобных офисов по всей России. Ханты-Мансийское отделение не первое в Югре – два подобных уже работают в Нижневартовске и Нефтеюганске.

«Время показало, что новая концепция пришлась клиентам по душе, о чем говорит рост числа посещений phygital-офисов. При этом стоит заметить, что 85% услуг в розничном секторе у нас предоставляется в цифровом дистанционном формате. Но есть такие сделки, когда людям важно обратиться в офис. К тому же сказывается простая человеческая потребность в живом общении, что формирует особое доверие между банком и клиентом. Это особенно проявилось во время пандемии, когда людям было очень некомфортно на изоляции», – рассказывает региональный управляющий Альфа-Банка в Тюменской области и ХМАО Наталья Белокопытова.


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Сегодня в 11:22, просмотров: 70, комментариев: 0
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