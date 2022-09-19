Купить квартиру в ЖК «Крылов» проще, чем вы думаете

Желание обладать собственной комфортной квартирой в современном доме – далеко не веление времени, а нормальная потребность человека в уюте домашнего очага для себя и своей семьи. Другое дело, что прежде инструментарий для покупки жилья в большинстве случаев ограничивался наличием достаточного объема средств на заветные квадратные метры. Нет денег – копи, занимай, ужимайся в расходах, планируй горизонт покупки на долгие годы вперед. Все строго по классике: любые желания должны соответствовать реальным возможностям.

Сегодня коридор таких возможностей гораздо шире, и приобрести квартиру стало куда проще. Нет, деньги в любом случае остаются необходимым условием, но требование немедленно выкатить внушительную сумму уже не является барьером на пути к покупке. Будущему собственнику есть из чего выбрать, чтобы обладание долгожданным жильем не обернулось кабалой жесткой экономии на самом необходимом, а условная книга «100 рецептов из доширака» не стала настольной.

А достойный выбор теперь действительно есть. Пожалуй, наглядный пример – бережное отношение специализированного застройщика «ДСК-1» к потенциальным клиентам и их желанию обзавестись собственным жильем в перспективных районах Сургута с готовой инфраструктурой.

Во-первых, многолетние партнерские отношения «ДСК-1» с крупнейшими российскими банками обеспечивают покупателю самые выгодные процентные ставки по ипотеке, включая различные программы субсидирования. На сегодняшний день минимальная ставка на покупку квартиры в ЖК «Крылов» составляет всего 0,1% годовых на весь срок кредитования. Для покупателя это означает прямую и достаточно существенную экономию семейного бюджета на ежемесячных платежах и, соответственно, отсутствие удручающих сумм итоговой переплаты банку.

Во-вторых, сроки внесения первоначального взноса по ипотеке также не ограничивают заемщика датой подписания договора долевого участия – «ДСК-1» дает возможность отсрочки, например, в случае наличия у покупателя срочного договора банковского вклада. Изъятие денежных средств раньше времени лишает вкладчика накопленного дохода, однако застройщик готов подождать до завершения действия договора с банком. Покупатель, таким образом, заключает договор на покупку квартиры уже сегодня, на более выгодных финансовых условиях (квартиры имеют свойство со временем дорожать), а оплатить первоначальный взнос – позднее, не теряя проценты по вкладу. Кстати, в ипотеку можно приобрести не только квартиру, но и просторную кладовую в ЖК «Крылов», включив оба объекта в один кредитный договор.

В-третьих, использование удобных сервисов банков-партнеров обеспечит заемщику дополнительное снижение ставки – это, к примеру, минус 0,3% от базового предложения Сбербанка в случае электронной регистрации сделки. Между прочим, каждая десятая процента такого ипотечного дисконта в переводе на живые деньги тоже оборачивается немалой экономией.

В-четвертых, застройщик активно внедряет новый формат такого, казалось бы, привычного инструмента, как «трейд-ин». Десятилетиями этот термин считался классикой исключительно автомобильного рынка, а теперь такая процедура доступна и для покупки квартиры в ЖК «Крылов». В отсутствие свободных средств для первоначального взноса, но при наличии готового к продаже автомобиля покупатель может воспользоваться несложной цепочкой в рамках «трейд-ин». Достаточно заключить договор с дилерским центром – партнером «ДСК-1», пройти за пару часов диагностику машины в автоцентре и получить полную и профессиональную картину о техническом состоянии авто вместе с представлением о его рыночной стоимости. Все. Никаких дополнительных расходов продавец машины при этом не несет, а денежные средства можно получить либо в кассе автосалона, или на банковский счет по заявлению.

Конечно, это лишь несколько примеров из разнообразия инструментов застройщика, помогающих покупателю не только подобрать квартиру в ЖК «Крылов», но и воспользоваться удобной формой расчетов, выбрать оптимальный для себя срок ипотечного договора и сумму ежемесячных выплат, четко запланировать собственные расходы. Плюс – серьезно сэкономить семейный бюджет на качественном ремонте, который в жилом комплексе уже включен в стоимость квартиры.

Похоже, в современном прочтении классика звучит несколько иначе: для покупки квартиры у «ДСК-1» есть широкий спектр возможностей.

Было бы желание.