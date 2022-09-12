Начало нового учебного года – не слишком навязчивое, но вполне прозрачное напоминание о важности правильного выбора в пользу квартиры в новостройке с уже развитой «семейной» инфраструктурой района.

Вопрос действительно принципиальный, когда речь идет о комфорте как в самой квартире, так и за ее пределами. Родители детей-дошколят и школьников в первую очередь совершенно обоснованно интересуются наличием образовательных учреждений в непосредственной близости к участку застройки.

Сургут постоянно растет. Поэтому одно дело, если от подъезда дома до входа в школу или детский сад считанные метры или минуты пешком. И совсем другое – закладывать на маршрут в совершенно другой район куда более ощутимое время поездки на машине или нервного ожидания на остановке общественного транспорта.

Стоит ли удивляться, что наибольшей популярностью у покупателей сегодня пользуются новые жилые дома и целые кварталы, аккуратно и гармонично вписывающиеся в микрорайоны с уже налаженным годами ранее, разветвленным транспортным сообщением и действующей разноплановой инфраструктурой. Универсальной, семейной.

Более того, среди всех предложений люди ожидаемо выбирают свой уровень комфорта по всей шкале самых жестких требований к жилью. «Все рядом» – не каприз покупателя, а самый комфортный и востребованный формат современного жилого комплекса для семей с детьми.

Алла Вычугжанина, жительница микрорайона:

В нашей семье трое детей возрастом 16 лет, 10 лет и 8 месяцев, поэтому вопрос шаговой доступности всей необходимой инфраструктуры имеет практическое значение. Нам важно, чтобы у каждого члена семьи рядом было «свое» пространство, и здесь оно есть. Для малыша на будущее во дворе два детсада, игровые площадки, а для прогулок с коляской – два отличных парка плюс уютные скверы. Средняя дочь ходит в школу, тоже во дворе, после занятий ходит в секции, которые в двух шагах от дома. Детская поликлиника – вот она, буквально под окнами. Старшая дочь ценит удобную транспортную развязку и возможность провести время вне дома с друзьями, гуляют, ходят в кинотеатр. Для нашей семьи это самый комфортный микрорайон во всем Сургуте.

Действительно, в этом отношении жилой комплекс «Крылов» в 39-м микрорайоне становится новым центром притяжения для всего Северного района Сургута, одного из, пожалуй, наиболее перспективных направлений градостроительной политики на ближайшие годы. Современные дома высотой от 9 до 16 этажей совсем скоро образуют собственный архитектурный ансамбль в мягкой семейной стилистике, где теплота литературной классики вполне сочетается с эстетикой и энергетикой авангарда.

Кстати, «все рядом» – надежная и проверенная годами формула застройщика ДСК-1. Выбор участка строительства для ЖК «Крылов» сделан по итогам оценки десятков ключевых факторов, от удобства локации микрорайона между оживленными районными магистралями и геологической стабильности местности до «кучности» объектов инфраструктуры и близости к большой автомобильной развязке. Из микрорайона можно комфортно выехать и добраться до любой нужной точки города – личным или общественным транспортом. Для личного в ЖК «Крылов» предусмотрена многоуровневая парковка на 500 машиномест.

Инфраструктура в районе представлена практически всеми уровнями ежедневной востребованности и семейного функционала. Буквально в 3-7 минутах неспешной ходьбы от дома – детские сады «Волчок», «Мишутка», «Сибирячок», школа № 9, образовательные детские центры. Плюс в ближайшие годы здесь же появятся новый детсад на 350 мест и школа – на 1500.

Для семейных прогулок недалеко расположены благоустроенные парки «Новые ключи» и одноименный «Крылов». Прямо из просторных окон – вид на кедровый лес, а в окна, в свою очередь, – живительный аромат хвои и хрусталь чистого воздуха.

Крупный ТРЦ «Аура», гипермаркет «Лента», многочисленные кафе, магазины, рестораны, фитнес-центры с большим запасом закрывают тему покупок и развлечений. А местные автоцентры, мастерские и автосервисы решат все вопросы плановых поездок за пределы района.

Если понадобится за пределы.

Ведь здесь все действительно рядом. И первый дом ЖК «Крылов» (№ 3, две двухсекционные 16-этажки) будет сдан уже в 4-м квартале 2023 года. Сейчас – лучшие цены и условия для покупки квартиры.