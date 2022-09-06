Приобрести квартиры в новостройках ГК «Сибпромстрой» можно всего под 0,1 процент годовых

В ГК Сибпромстрой активно ведутся продажи жилья, успей приобрести и ты.Обладатели квартир в таких новостройках значительно экономят на коммунальных платежах в зимний период, так как каждый жилой комплекс Сибпромстроя соответствует высокому классу энергоэффективности А и А+, а то время как жителям других ЖК сумма оплаты за отопление достигает половины, а то и более от счета стоимости эксплуатации.

ЖК «На Сайме»

ЖК «На Сайме» расположен на левом берегу реки Сайма по улице Комсомольский проспект и набережной Ивана Кайдалова с потрясающим видом на самый популярный городской парк «За Саймой». Подойдет для людей, мечтающих ощутить себя в тихом уголке вдали от суеты города, дышать чистым воздухом и наблюдать прекрасные пейзажи из окна. Важное преимущество дома - транспортная инфраструктура. В этом районе почти не бывает пробок и отсутствует интенсивное движение, а социальные объекты в шаговой доступности.

Жилой комплекс комфорт-класса включает в себя три корпуса – два 17-ти этажных и один 25-ти этажный дом. В новостройках отсутствуют студии и представлены квартиры от однокомнатных до трехкомнатных с общей площадью от 40,5 до 71 квадратных метров. Придомовая территория оснащена камерами видеонаблюдения, в том числе для обеспечения безопасности детей, играющих на современных детских игровых площадках.

ЖК «Голд фиш»

Все три дома ЖК «Голд фиш» расположены на закрытой территории улицы Монтажников в восточной части города. Живописные виды из окон новостроек на местность подарят вам чувство гармонии и умиротворения. Благодаря расположению вдали от перегруженных магистралей, дорога до центра Сургута не займет более 20 минут. Для комфортного времяпровождения жильцов на придомовой территории, помимо спортивных и детских площадок, установлены крытые веранды.

Сейчас в жилом комплексе еще доступно более 30 квартир от однокомнатных до трехкомнатных с общей площадью от 41,2 до 71,1 квадратных метров. В каждом жилье - отделка под ключ, благодаря чему для вашего новоселья будет достаточно приобрести лишь мебель и технику. В квартирах дома имеется разные планировочные решения, среди которых вы найдете наиболее подходящего вам. Не беспокойтесь за безопасность, придомовая территория оснащена камерами видеонаблюдения, под охраной также находятся подъезды и лифтовые площадки. С таким уровнем безопасности, вы можете со спокойной душой открыть сезон шашлыков во дворе, ведь на территории жилого комплекса есть собственная зона барбекю.

ЖК «Зеленый»

Уникальные малоэтажные дома ЖК «Зеленый» с закрытой территорией и гостевым наземным и подземным паркингами расположены на пересечении улиц Александра Усольцева и Есенина в черте города. Семь корпусов с современными детскими площадками располагаются рядом с хвойным парком и обустроенными дорожками для пешеходов. Несмотря на то, что жилой комплекс находится в черте города, у него удобная транспортная развязка – выезды на ЖД, аэропорт и центр города, а в шаговой доступности школы, детские сады, почта, а также продовольственные магазины и торговые центры. Идеальный вариант для проживания всей семьей.

В ЖК доступно жилье от однокомнатных до трехкомнатных квартир с общей площадью от 22,7 до 94,4 квадратных метров. В них выполнена предчистовая отделка, то есть для полноценного новоселья вам останется завезти мебель и технику. На территории жилого комплекса установлена система видеонаблюдения, и поэтому родителям не придется беспокоиться за безопасность своих детей. Компания «Сибпромстрой» также позаботилась и о людях с ограниченными возможностями здоровья – жилой комплекс оборудован специальными подъемниками.

Также, со специальной ипотечной программой от ГК «Сибпромстрой», вы можете приобрести готовые квартиры в жилых комплексах застройщика по следующим выгодным условиям:

Ставка по ипотеке - 0,1% на весь период кредитования;

Первоначальный взнос – от 20%;

Срок кредитования - до 30 лет.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону в Сургуте: 600-190