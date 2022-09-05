Покупай квартиры в новостройках ГК «Сибпромстрой» по специальной ипотечной программой

Живи с комфортом в доступном жилье от группы компаний Сибпромстрой. В каждом жилом комплексе Сибпромстроя высокий класс энергоэффективности А и А+. Обладатели квартир в таких новостройках сэкономят на коммунальных платежах в зимний период, в то время как в других ЖК сумма оплаты за отопление достигает половины и более от счета стоимости ЖКХ.

ЖК «Белые ночи»

Жилой комплекс «Белые ночи» расположен на улице Мелик-Карамова рядом с Преображенским собором. Оригинальный фасад дома вызывает восхищение, ведь в нем использованы элементы архитектуры Санкт-Петербурга.

В жилом комплексе есть все необходимое для соответствия модели комфорт-класса. Это меньшая доля квартир-студий и большая площадь квартир, наличие паркинга и благоустроенного двора с детскими площадками, гармонирующее с внешним видом дома, оформление входной группы, а также система контроля и управления доступом на территорию. В данный момент в жилом комплексе доступны одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 28,1 до 105,1 квадратных метров.

ЖК «Жемчужина Оби»

ЖК «Жемчужина Оби» ‒ одна из самых креативных застроек Сургута на пересечении улиц Югорской и Югорского тракта с потрясающим видом на город и реку. Горожане называют этот комплекс «дом-открытка» из-за его необычной формы и своим анимированным освещением фасада. А в этом году «Жемчужина Оби» получила почетное звание лучшего жилого комплекса-новостройки в Югре, заняв второе место в номинации.Обладатели квартир ЖК могут быстро добраться в любую точку города и не стоять в пробках, благодаря удачному расположению рядом с объездной.

В жилом комплексе доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 35,1 до 124,4 квадратных метров. Он обеспечен всей необходимой инфраструктурой в пешей доступности, поэтому для полноценного проживания наличие личного транспорта необязательно. Однако, если у вас есть авто, то его всегда можно разместить в подземном паркинге дома и не придется отдельно покупать парковочное место. Система «закрытый двор» и наличие видеокамер гарантируют высокий уровень безопасности, а за порядком подъезда новостройки следят консьержи. Также в «Жемчужине Оби» реализована полноценная зона для дрессировки собак.

ЖК «Смайл»

Современный жилой комплекс комфорт-класса «Смайл» расположен на улице Рыбников в районе Черного Мыса. Два многоквартирных дома ЖК введены в эксплуатацию еще в конце прошлого года, а спрос на жилье в этой части города постоянно растет. Рядом с новостройкой есть вся необходимая инфраструктура: больница, школа, колледж, множество аптек и продовольственных магазинов.

В данный момент в жилом комплексе доступны однокомнатные и трехкомнатные квартиры с общей площадью от 40,4 до 81,3 квадратных метров. В каждом доме есть изюминка ‒ балкон с широкими панорамными окнами и превосходным видом на город. Сэкономить время и упростить процесс ремонта позволит уже выполненная предчистовая отделка каждой квартиры, а определиться с выбором помогут удобные планировки.

Со специальной ипотечной программой от ГК «Сибпромстрой», вы можете приобрести готовые квартиры в жилых комплексах застройщика еще выгодней, по следующим условиям:

Ставка по ипотеке - 0,1% на весь период кредитования;

Первоначальный взнос – от 20%;

Срок кредитования - до 30 лет.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону в Сургуте: 600-190