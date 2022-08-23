В Радужном ведется работа по взысканию долгов с потребителями услуг водоснабжения и водоотведения, которые предоставляет населению предприятие «Радужнинские городские энергетические сети». Крайняя мера в борьбе с неплательщиками – ограничение отведения сточных вод в многоквартирных домах.

Напомним, муниципальные системы водоснабжения и водоотведения Радужного находятся в концессионном управлении у филиала АО «Горэлектросеть» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС»). Сбыт услуг осуществляет ООО «НЭСКО», поэтому именно сотрудникам «НЭСКО» приходится вести претензионную работу с должниками.

«Задолженность населения Радужного перед Водоканалом существовала всегда. С тех пор, как городские системы водоснабжения и водоотведения были переданы в управление «РГЭС», компания «НЭСКО» стала вести сбор платежей. Претензионно-исковая работа проводилась через суд и службу судебных приставов. Это долго, затратно, и зачастую нерезультативно, многое в этом случае зависит от действий приставов. Когда сумма долга стала критической, мы приняли непростое решение – ограничивать оказание услуг по водоотведению. Начали делать это год назад, в сентябре 2021 года.

К началу 2022 года 80% дебиторской задолженности составляли долги физических лиц – владельцев квартир и частных домов. За семь месяцев этого года удалось собрать с населения три млн рублей в счет долга. Сейчас динамика дебиторской задолженности – отрицательная, процент сбора составляет в среднем 1,04 процента. В месяц мы собираем денег чуть больше, чем начисляем, за счет поступления средств должников.

Порой горожане не верят, что «РГЭС» сможет ограничить стоки в многоэтажном доме. Но для этого даже не нужно заходить в квартиру. С крыши через фановый стояк заводят прибор с видеокамерой и монитором, отсчитывают нужное количество пролетов и ставят заглушку. Зачастую хватает 2-3 дней, чтобы образовался засор и стоки перестали отводиться в централизованную систему водоотводения. В наряд в среднем попадет 10-15 потребителей в день, до реального отключения доходит 1-3 человека. В процессе работы на компанию поступали жалобы должников о якобы не правомерных действиях. В отношении нас проводилась проверка Службой жилищного и строительного надзора. По итогам проверки нарушений не установлено, действия признаны правомерными, с соблюдением требований действующего законодательства», - объясняет ситуацию начальник управления по сбыту ООО «НЭСКО» Олег Присикарян.

Действительно, закон на стороне энергетиков. Они руководствуются пп. 117, 118, 119 «Правил предоставления коммунальных услуг…», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.11 № 354. Согласно «Правилам», поставщик коммунальной услуги в случае отсутствия или неполной оплаты потребителем, вправе – после письменного уведомления гражданина – ограничить или приостановить оказание услуги в определенном порядке. В индивидуальном жилом секторе можно ограничить подачу питьевой воды, в многоквартирном доме такой возможности нет. Поэтому заглушки на канализацию используются как крайняя мера наказания должников в МКД.

Чтобы избежать ограничения водоотведения абонентам «НЭСКО» предлагается в течение 20 дней после письменного уведомления внести оплату за коммунальные услуги. «Часто граждане погашают всю сумму долга сразу. Если долг накопился большой, то мы предлагаем оплатить единовременно не менее 20-30% долга, а далее заключаем соглашение о рассрочке. Если выплата рассрочки потребителем прекращается, дело передается на рассмотрение в суд», - отмечает Олег Присикарян.

Говорят, скупой платит дважды. И это так, сначала недобросовестный потребитель должен будет оплатить установку заглушки специалистами «РГЭС» на стояк – 1,5 тысячи рублей, потом ее нужно снять – это еще 1,5 тысячи рублей, итого – три тысячи рублей. Кроме того, нужно погашать долг перед поставщиком коммунальных услуг.

Напоминаем, что оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, сверить расчеты, заключить договор и получить справку об отсутствии задолженности жители Радужного могут в клиентском центре в здании ОДЦ «АганГрад», тел. 8 (34668) 61880, доб. 21, 22, 23.