Стройматериалы дорожают. Как избежать дополнительных затрат при покупке квартиры в новостройке? Где купить квартиру и не влезть в долги на ремонт? Есть варианты.

Казалось бы. Ремонт, обычный ремонт. Давно привычное слуху и разуму слово, которое и обнадеживает, и настораживает одновременно – в прямой зависимости от обстоятельств, когда впервые произносится. Особенно если учесть происхождение понятия. «Ремонт» – слово из французского языка, и в петровские времена оно дословно означало замену уставших или по естественным причинам выходящих из строя лошадей в армейских частях новыми, более резвыми и готовыми к службе экземплярами конского состава. И каждая такая замена, естественно, оборачивалась ощутимыми затратами для армии.

Удивительно, но даже спустя три долгих столетия потерявшее животно-милитаристский оттенок и прибившееся к мирным бытовым берегам слово не утратило своей сути. К примеру, необходимость регулярного ремонта дорог никем из автомобилистов не оспаривается. Ездить нужно всем, всегда и всюду, и от количества тех же лошадей под капотом напрямую зависит размер транспортного налога. Который без особых вопросов уплачиваем – за комфорт.

Понятно и желание жильцов периодически решительно освежать интерьер квартиры во «вторичке», годами накапливая денежно-нервные ресурсы и внутренне готовясь к неизбежности многомесячного ремонтного марафона. И ведь никуда не деться: физический износ конструктивных элементов жилого помещения в давно построенном доме – данность, как и желание насладиться дарами жизни в уюте окружающего пространства.

А если новостройка? Двойственное чувство, когда радость приобретения новой квартиры в современном жилом комплексе прикрывается туманом неоднозначных эмоций от предстоящего ремонта. Шума. Мусора. Нервов. Внутренних конфликтов. Семейных склок. Много драгоценного времени. Много денег, которые в иных условиях хотелось бы обратить в давно запланированные покупки.

Посчитаем. Стандартный ремонт квартиры в Сургуте, если брать в среднем по «белому» рынку, обойдется примерно в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр – и это без стоимости сначала черновых материалов, которые сегодня встанут еще порядка 4,5 тысяч за метр. А затем и чистовые удивят – в зависимости от варианта отделки, но точно не ниже 2,5 тысяч даже при всей непритязательности владельца.

Итоговые 750-800 тысяч рублей (это по заниженно-пороговой скромности фантазии) за отремонтированную жилую территорию в 45 новопостроенных квадратов точно укладываются в смету? А все эти полтора месяца где жить? Вернемся к первоисточнику: французское remonter по всей лингвистической строгости означает «восстанавливать». Позвольте, но что можно восстановить в новейшей из возможных, только что подготовленной для въезда новоселов квартире, где из условно «поношенного» – только легкая пыль с летнего сургутского тротуара?

В квартирах жилых комплексов «Крылов» и «Грин Парк» полноценная и качественная чистовая отделка уже входит в стоимость каждого квадратного метра. Застройщик ДСК-1 прекрасно знает требования жителей родного Сургута, поэтому действует как обычно, по старинке, по классике: в квартиру новоселы заносят не мешки с песком и цементом, не смету на капитальное переоборудование помещения, а сразу вещи, все и сразу. Разложить, расставить, оглядеться, накрыть стол (стол свой, в изначальной комплектации нет) – и не спеша обустраивать быт, полки для цветов вешать, картины, шторы выбирать.

Потому что об остальном застройщик уже позаботился. Двухкамерные стеклопакеты на окнах, натяжные потолки, розетки с ТВ- и интернет-выходом, панельные радиаторы с терморегуляторами. Прочные межкомнатные двери. Флизелиновые обои с мелкой текстурой на выровненных стенах. Слышали о редком монгольском дубе? Он уже в вашей квартире, на полу в виде ламината, изящно облагороженный белым напольным плинтусом.

Санузел – сакральное место не для публичных экскурсий, хотя и здесь все продумано. Пристенная ванна с декоративным щитом в однотонную цветовую модель с настенной плиткой. Счетчики. Вся остальная сантехника сертифицирована, смонтирована, проверена, подключена и готова практически ко всему.

Квартиры в «Крылове» и «Грин Парке» полностью готовы к приему дорогих гостей. Хотя каких гостей-то – полноправных хозяев. Другой вопрос, какое животное теперь по традиции первым переступит порог будущего семейного очага?

Пусть лучше по классике. Коты.