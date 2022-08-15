16+
Логотип Сиапресс
USD  60,8993   EUR  62,5355  

Новости

Больше новостей
Вы почувствовали удорожание сборов ребенка в школу?
Комментировать
0
Вы купаетесь в сургутских водоемах?
Комментировать
0
Ваш жизненный настрой в последнее время...
Комментировать
0
Вы боитесь летать на самолетах?
Комментировать
0
Больше опросов

​Квартиры от ДСК-1: чистовая отделка и экономия на ремонте

Как избежать дополнительных затрат при покупке квартиры в новостройке?

​Квартиры от ДСК-1: чистовая отделка и экономия на ремонте
Фото: ДСК-1

Стройматериалы дорожают. Как избежать дополнительных затрат при покупке квартиры в новостройке? Где купить квартиру и не влезть в долги на ремонт? Есть варианты.

Казалось бы. Ремонт, обычный ремонт. Давно привычное слуху и разуму слово, которое и обнадеживает, и настораживает одновременно – в прямой зависимости от обстоятельств, когда впервые произносится. Особенно если учесть происхождение понятия. «Ремонт» – слово из французского языка, и в петровские времена оно дословно означало замену уставших или по естественным причинам выходящих из строя лошадей в армейских частях новыми, более резвыми и готовыми к службе экземплярами конского состава. И каждая такая замена, естественно, оборачивалась ощутимыми затратами для армии.

Удивительно, но даже спустя три долгих столетия потерявшее животно-милитаристский оттенок и прибившееся к мирным бытовым берегам слово не утратило своей сути. К примеру, необходимость регулярного ремонта дорог никем из автомобилистов не оспаривается. Ездить нужно всем, всегда и всюду, и от количества тех же лошадей под капотом напрямую зависит размер транспортного налога. Который без особых вопросов уплачиваем – за комфорт.

Понятно и желание жильцов периодически решительно освежать интерьер квартиры во «вторичке», годами накапливая денежно-нервные ресурсы и внутренне готовясь к неизбежности многомесячного ремонтного марафона. И ведь никуда не деться: физический износ конструктивных элементов жилого помещения в давно построенном доме – данность, как и желание насладиться дарами жизни в уюте окружающего пространства.

А если новостройка? Двойственное чувство, когда радость приобретения новой квартиры в современном жилом комплексе прикрывается туманом неоднозначных эмоций от предстоящего ремонта. Шума. Мусора. Нервов. Внутренних конфликтов. Семейных склок. Много драгоценного времени. Много денег, которые в иных условиях хотелось бы обратить в давно запланированные покупки.

Посчитаем. Стандартный ремонт квартиры в Сургуте, если брать в среднем по «белому» рынку, обойдется примерно в 8,5 тысяч рублей за квадратный метр – и это без стоимости сначала черновых материалов, которые сегодня встанут еще порядка 4,5 тысяч за метр. А затем и чистовые удивят – в зависимости от варианта отделки, но точно не ниже 2,5 тысяч даже при всей непритязательности владельца.

Итоговые 750-800 тысяч рублей (это по заниженно-пороговой скромности фантазии) за отремонтированную жилую территорию в 45 новопостроенных квадратов точно укладываются в смету? А все эти полтора месяца где жить? Вернемся к первоисточнику: французское remonter по всей лингвистической строгости означает «восстанавливать». Позвольте, но что можно восстановить в новейшей из возможных, только что подготовленной для въезда новоселов квартире, где из условно «поношенного» – только легкая пыль с летнего сургутского тротуара?

В квартирах жилых комплексов «Крылов» и «Грин Парк» полноценная и качественная чистовая отделка уже входит в стоимость каждого квадратного метра. Застройщик ДСК-1 прекрасно знает требования жителей родного Сургута, поэтому действует как обычно, по старинке, по классике: в квартиру новоселы заносят не мешки с песком и цементом, не смету на капитальное переоборудование помещения, а сразу вещи, все и сразу. Разложить, расставить, оглядеться, накрыть стол (стол свой, в изначальной комплектации нет) – и не спеша обустраивать быт, полки для цветов вешать, картины, шторы выбирать.

Потому что об остальном застройщик уже позаботился. Двухкамерные стеклопакеты на окнах, натяжные потолки, розетки с ТВ- и интернет-выходом, панельные радиаторы с терморегуляторами. Прочные межкомнатные двери. Флизелиновые обои с мелкой текстурой на выровненных стенах. Слышали о редком монгольском дубе? Он уже в вашей квартире, на полу в виде ламината, изящно облагороженный белым напольным плинтусом.

Санузел – сакральное место не для публичных экскурсий, хотя и здесь все продумано. Пристенная ванна с декоративным щитом в однотонную цветовую модель с настенной плиткой. Счетчики. Вся остальная сантехника сертифицирована, смонтирована, проверена, подключена и готова практически ко всему.

Квартиры в «Крылове» и «Грин Парке» полностью готовы к приему дорогих гостей. Хотя каких гостей-то – полноправных хозяев. Другой вопрос, какое животное теперь по традиции первым переступит порог будущего семейного очага?

Пусть лучше по классике. Коты.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 10:07, просмотров: 341, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Кто покупает китайские авто? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 494
  2. ​Ветер в Сургуте не утихнет 440
  3. В Сургуте подскочила заболеваемость коронавирусом 389
  4. ​В ХМАО югорчанина будут судить за убийство 369
  5. ​Квартиры от ДСК-1: чистовая отделка и экономия на ремонте 341
  6. Все лесные пожары в Югре потушены 313
  7. ​У федеральной власти в отношении пожаров простая логика: сегодня леса горят, завтра их потушит дождь, беспокоиться не о чем 308
  8. В Сургут впервые приехала молодежь из 11 стран 299
  9. Водитель легковушки вылетел в кювет в Сургутском районе – пострадали семилетние дети 296
  10. Югорчанка перевела «следователям» из Москвы все накопления – 2,5 млн рублей 276
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 5946
  2. ​Сургутским стрелком на парковке оказался полицейский 1918
  3. ​Открытие сезона охоты в ХМАО откладывается из-за лесных пожаров 1825
  4. Стрельба произошла в Сургуте из-за ДТП на парковке 1750
  5. Сургутяне отметят масштабный День физкультурника в эти выходные 1604
  6. ​Люди и книги 1587
  7. Суд вынес решение по упавшей на ребенка столешнице в ТРЦ Сургута 1583
  8. ​В 3 раза выросла заболеваемость ковидом в Сургуте за сутки 1575
  9. Сургутянка погибла, выпав из окна квартиры 1486
  10. А что с процессорами? 1420
  1. ​Первый ди-джей Сургута, фехтовальщик и чуткий начальник... 5946
  2. В Сургуте ищут врача на зарплату 700 тысяч рублей 5094
  3. «Хабуровские» – значит Завьяловы 3471
  4. ​Наталья Горячая: «Малый бизнес – не электорат, телевизор не смотрит, больших денег не дает – с чего власти ему помогать?» 3460
  5. Как выбрать арбуз и не отравиться // ИНСТРУКЦИЯ 3431
  6. ​Отпуск не задался: россияне недовольны летним отдыхом 3059
  7. ​Сургутский район: поддержать бизнес. Елена Мельникова // ONLINE 2807
  8. ​Проект «ДУМАть и решать». Благоустройство скверов и парков // Богдан Гужва 2725
  9. «Если в семье проблемы с подростком — нужно помогать не только ребенку, но и его родным» 2713
  10. Пожарные показали объятые огнем леса под Няганью 2562

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика