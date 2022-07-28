Парадоксально, но факт. Сегодняшняя ситуация в мировой экономики благотворно повлияла на рынок ипотечного кредитования. По крайней мере, в Сургуте. Из-за снижения покупательской активности, связанного, в первую очередь, с общей нестабильностью ситуации, некоторые застройщики вынуждены идти на беспрецедентные меры. Так, к примеру, ГК «Сибпромстрой» предлагает приобрести квартиры в своих новостройках всего под 0,1 процент годовых: переплату клиента банкам застройщик компенсирует за счет собственных средств на весь период кредитования.

Это предложение значительно сказывается как на размере ежемесячного платежа, так и на общем размере переплаты. Так, к примеру, ежемесячный платеж за студию в 22 кв метра в малоэтажном ЖК «Зеленый» (район ПИКС) составляет всего чуть больше 10 000 рублей в месяц. Для сравнения: минимальная стоимость аренды аналогичного жилья в том же районе – 18 тысяч рублей в месяц. Почти двукратная разница!

Минимальная ипотечная ставка сделала доступным и просторное жилье в домах комфорт-класса. К примеру, ежемесячный платеж за квартиру площадью 74,1 кв м в ЖК «Жемчужина Оби» стоимостью в 7, 7 млн рублей начинается всего лишь от 22 060 рублей. Стоимость аренды такого жилья, если, конечно, найдется предложение, меньше 50 тысяч рублей в месяц не бывает.

На сегодняшний день только в Сургуте Сибпромстрой предлагает к продаже готовое жилье в шести жилых комплексах, три из которых повышенной комфортности и один – малоэтажной застройки (ЖК «Зеленый», о котором упоминалось выше). Это ЖК «Жемчужина Оби» на Югорском тракте, ЖК «На Сайме» на левом берегу р. Сайма с видом на центральный парк Сургута, а также – новое предложение: ЖК «Белые ночи» на ул. Мелик-Карамова.

Ознакомиться со всеми предложениями застройщика можно на его официальном сайте или в отделе продаж в Сургуте, ул. Есенина, 2. Запись на консультацию и просмотр по телефону в Сургуте 600-190

Затягивать с решением эксперты не советуют. Центробанк снижает процентные ставки, что может повлиять и на условия кредитования. Когда ипотека вернется на докризисный – общедоступный уровень в 9-10 процентов годовых для вторичного рынка, застройщик отменит действие собственной акции.