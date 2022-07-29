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Как арендовать электросамокат в Сургуте и сэкономить на оплате?

Сургутяне массово осваивают электросамокаты: где можно ездить и как арендовать

Как арендовать электросамокат в Сургуте и сэкономить на оплате?
Фото: vk.com/urent_russia

велосипед, но и электросамокат. Солнечная погода позволяет горожанам вдоволь прокатиться по улицам и паркам. О том, как выбрать электросамокат и о способах экономии на аренде мы расскажем в нашем материале.

Правила безопасности

В нынешних реалиях не существует особых требований к тому, кто ездит на электросамокате. Однако не стоит рисковать своим здоровьем и мешать пешеходам. Существует несколько правил безопасности, которые позволят сохранить комфорт для всех участников движения:

  • 1.Не перевозить на электросамокате детей, пассажиров или крупногабаритные грузы. Электросамокат для этого не предназначен.
  • 2.Не пытаться разогнать самокат быстрее, чем это допускается инструкцией по эксплуатации.
  • 3.Не пользоваться мобильным телефоном во время движения.
  • 4.Ездить по тротуару с такой скоростью, чтобы не мешать движению пешеходов.
  • 5.Не надевать длинные и объемные вещи, которые могут зацепиться за ограждения.
  • 6.Желательно использовать шлем и иные защитные приспособления.

Как найти самокат?

Для этого достаточно скачать приложение, например, Юрент и пройти регистрацию. Это фиолетовые самокаты, которые вы, наверняка, видели в Сургуте. На виртуальной карте в смартфоне вы найдете свободные электросамокаты – здесь можете оценить, на сколько хватит заряда, бесплатно забронировать транспортное средство, а также оплатить поездку. Учтите, что необходимо привязать банковскую карту к своему аккаунту в приложении.

Как взять самокат?

У вас есть два варианта. Первый – выбрать самокат в приложении и найти его по на стоянке по номеру. Второй – взять приглянувшийся самокат на стоянке, отсканировав его QR-код на руле.

Перед подтверждением проката важно проверить остаток заряда батареи и осмотреть самокат на предмет повреждений. Лучше взять тот, что без дефектов. Осталось определиться с тарифом – и в путь!

Где можно прокатиться в Сургуте?

Лучшие места – парки «За Саймой» и «Кедровый Лог». Рядом с ними находятся стоянки электросамокатов, которые можно взять в аренду. Более опытные «водители» могут показать свои трюки на Центральной площади рядом с СурГУ. Туристы могут просто прокатиться по улицам города, но стоит помнить, что рекомендуемая безопасная скорость поездки – 20 километров в час.

Сколько стоит?

В зависимости от того, сколько вы планируете проехать, можно выбрать один из четырех стандартных тарифов Юрент - «поминутный», «на час», «проездной daily» или «пока не сядет». В первом случае нужно будет заплатить за старт и далее пойдёт поминутная оплата. Тариф «пока не сядет» отлично подойдет, если вы планируете покататься по городу, затем сделать перерыв, перекусить в кафе, и снова продолжить прогулку на самокате, пока он не разрядится. Пользоваться самокатом по зафиксированной при старте стоимости можно до 6 часов, затем оплата будет поминутной.

Чтобы арендовать самокаты Юрент было еще выгоднее, можно воспользоваться льготными условиями с подпиской МТС Premium. Подписка обнуляет стоимость старта аренды самоката и позволяет оплачивать только фактическое время пользования транспорта – то есть плата «за старт» отсутствует. Если у пользователя уже подключена подписка МТС Premium, дополнительно ничего подключать не нужно. Важно, чтобы номер телефона, к которому подключена подписка МТС Premium и Юрент, был один и тот же. Подписка действует без ограничений на количество поездок. Также в рамках подписки кешбэк от сервиса МТС Cashback можно обменивать на минуты аренды самокатов «Юрент».

Подписка доступна абонентам всех операторов связи и даёт возможность пользоваться не только самокатами, но бесплатным доступом к миллионам трекам в МТС Music, облачному хранилищу, онлайн-кинотеатру KION, блокировке спам-звонков и скидкам от партнерских сервисов. Подробнее – на странице МТС Premium.


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Сегодня в 13:40, просмотров: 238, комментариев: 0
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