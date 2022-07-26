Квартиру в ЖК «Белые ночи» можно взять в ипотеку под 0,1 процента годовых

Жилой комплекс расположен в одном из самых обжитых и спокойных районов Сургута – на ул. Мелик-Карамова напротив парка Геологов, рядом с Преображенским собором.

Жилой комплекс соответствует всем требованиям, которые гильдия риэлторов предъявляет к домам комфорт-класса.

В таких домах меньшая доля квартир-студий, больше площади квартир, оформление входной группы, лифты повышенной комфортности, наличие паркинга и благоустроенных дворов с детскими площадками, наличие видовых квартир, а также контроль доступа на территорию. Все эти особенности, а также оригинальный внешний вид всего ЖК присутствуют в комплексе «Белые ночи», который значительно украсил собой улицу Мелик-Карамова оригинальным фасадом, в котором использованы элементы архитектуры г. Санкт-Петербург.

Еще один очень важный плюс квартир в этой новостройке – стоимость эксплуатации. Дома имеют высокий класс энергоэффективности А+, что позволит жильцам значительно экономить в холодное время года на отоплении, которое сегодня в обычных квартирах составляет практически половину стоимости коммунальных платежей.

Обслуживание дома и придомовой территории, на которой расположена прекрасная детская площадка, тоже обещают быть на высоте. Управляющая компания придерживается новых стандартов оказания услуг своим клиентам, есть даже собственный интернет-магазин дополнительных услуг. Обязательные же работы по содержанию общедомового имущества фиксируются на видео, причем не только во дворе, но и в подъездах: на каждом этаже установлены камеры видеонаблюдения.

Теперь о главном – цена вопроса. Таких условий по ипотеке – всего 0,1 процента годовых, то есть, это даже не ипотека, а рассрочка, на вторичном рынке никто и никогда не предложит; нет таких ставок и на первичном рынке. Компенсация процентной банковской ставки – это бонус от застройщика, компании Сибпромстрой. Так, ежемесячный платеж по ипотеке за двухкомнатную квартиру в ЖК «Белые ночи» площадью 81 квадратный метр составит всего 17 тысяч рублей при первоначальном взносе в полтора миллиона рублей и сроком кредитования 30 лет.

Узнать подробности и записаться на просмотр можно в отделе продаж компании-застройщика в Сургуте, ул. Есенина, 2. Или по телефону 600-190