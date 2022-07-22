ГТС публикует антирейтинг управляющих компаний-должников

СГМУП «ГТС» публикует обновленный антирейтинг управляющих компаний-должников, чья совокупная задолженность за услуги тепловодоснабжения составляет 309 млн рублей, 95 млн из которых УК и ТСЖ должны ресурсоснабжающей организации больше года.

В списке неблагонадежных плательщиков оказались восемь исполнителей коммунальных услуг, из них три управляющие организации находятся антирейтинге два года, с самого начала его составления:

ООО «УК «Сервис-3»;

ООО «Стандарт Плюс»;

ООО УК «Возрождение»;

ООО «УК «ЗАСК»;

ООО УК «Запад»;

ТСЖ «Управдом»;

ТСН «Саймовский»;

ООО «СБЦ».

В настоящее время в целях минимизации задолженности управляющих организаций перед СГМУП «ГТС», рассматриваются соглашения о рассрочки погашения задолженности, по обращениям, поступившим от компаний-должников.

При принятии решения о предоставлении либо отказе в предоставлении рассрочки учитываются критерии оценки благонадежности должника: давность возникновения и информация о сумме задолженности населения перед управляющей организации, благонадежность и характеристика УК и ТСЖ, длительность предоставления рассрочки.

На сегодняшний день заключены соглашения о предоставлении рассрочки оплаты долга с ООО «Ютерра», ТСН «Саймовский». На стадии рассмотрения, поступившие обращения ООО «УК «Запад, ООО УК «Возрождение», ООО «Стандарт плюс».

СГМУП «ГТС» напоминает, что задолженности за поставленные энергоресурсы негативно отражаются на подготовке предприятия к осенне-зимнему периоду. Так, общий долг управляющих компаний Сургута перед теплоэнергетиками составляет 854 миллиона рублей. Это почти в два раза больше, чем объем финансирования кампании по подготовке городской системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, что в 2022 году на капитальный ремонт, техническое перевооружение магистральных и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения, центральных тепловых пунктов и котельных предприятие направит 460 миллионов рублей.