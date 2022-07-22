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​Водоканал Радужного обновит сети и оборудование к предстоящей зиме

Системы водоснабжения и водоотведения города Радужный готовят к работе зимой

​Водоканал Радужного обновит сети и оборудование к предстоящей зиме
Фото: Горэлектросеть

Системы водоснабжения и водоотведения города Радужный (ХМАО) готовят к работе в условиях максимальных нагрузок и низких температур. Выполнение мероприятий к осеннее-зимнему периоду 2022–2023 гг. к середине июля составило 67 %.

Напомним, системы водоснабжения и водоотведения в Радужном находятся в концессионном управлении у филиала АО «Горэлектросеть» «Радужнинские городские энергетические сети» (далее – «РГЭС»). Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения начинается задолго до наступления теплого времени года. В течение отопительного сезона 2021-2022 гг. сотрудники «РГЭС» вели мониторинг коммунальных аварий и анализировали жалобы населения. На основании этих данных составлен график работ на лето, в котором четко прописаны виды запланированных работ и сроки.

В летний период специалисты «РГЭС» проводят ревизию всех объектов, проверяют исправность систем и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения. В целях улучшения качества питьевой воды заменена загрузка фильтров очистки воды (кварцевого песка), в объеме 12 тонн. Закуплены химические реагенты для очистки питьевой воды в объеме: железо хлорное – 11,25 тн; известь гидратная – 45,0 тн; флокулянт – 700 кг. Проведена ревизия и промывка двух резервуаров чистой воды, идет промывка технологического оборудования водозаборов и водоочистных сооружений города.

Для бесперебойной работы систем водоснабжения зимой закуплены погружные насосы для артезианских скважин, мешалки и насосы-дозаторы для водоочистных сооружений. В рамках капитального ремонта сетей холодного водоснабжения проводится замена ветхих участков водопроводных сетей. Общая протяженность планируемых к замене водопроводных сетей в Радужном составляет 1,02 км, уже обновлено – 0,41 км.

Одновременно проводится промывка водопроводных и канализационных сетей и сооружений. Это хорошая профилактика появления загрязнений, позволяющая предотвратить появление отложений и обрастание труб. Промывка продлевает срок эксплуатации системы и существенно улучшает органолептические параметры воды.

На канализационно-очистных сооружениях города заменено 288 ультрафиолетовых ламп для обеззараживания сточных вод, модернизируется резервуар очистки сточных вод №1.

Данные мероприятия обеспечат безопасность и надёжность работы систем водоснабжения и водоотведения, повысят технический уровень эксплуатации водопроводных и канализационных сетей города Радужный.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 176, комментариев: 0
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