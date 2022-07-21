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Светлая квартира в доме «Severin» для тех, кто хочет переехать уже в этом году

Студия с двумя спальнями прекрасно подойдет семье с двумя детьми

Светлая квартира в доме «Severin» для тех, кто хочет переехать уже в этом году
Фото: Severin

Студия с двумя спальнями площадью 60,7 м² прекрасно подойдет семье с двумя детьми.

Вот почему стоит к ней присмотреться:

— Просторная кухня-гостиная площадью 23,6 м², где комфортно собираться всей семьей, приглашать друзей и весело проводить время вместе. Балкон с панорамным остеклением и большое окно в этой комнате обеспечивает много естественного света.

— Квартира правильной формы позволяет использовать каждый уголок функционально и полезно. Места для хранения вещей здесь достаточно. При входе предусмотрена специальная ниша для шкафа.

— В каждой спальне есть увеличенное окно. Любите получать витамин D естественным путем? Присмотритесь к этой квартире.

— Светлая детская комната, в которой будет приятно делать уроки, играть и проводить время с братом или сестрой.

— Раздельный санузел в такой планировке большой плюс — один для гостей, другой для семьи. А утренние сборы будут проходить намного быстрее и удобнее.

Ввод дома «Severin» в эксплуатацию уже в сентябре. Получить подробную консультацию и расчет по ипотеке — +7 (3462) 77-95-50.


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Сегодня в 17:48, просмотров: 171, комментариев: 0
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