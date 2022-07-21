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​Пять деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры

Рассказываем о деталях, способных повлиять на качество жизни в новом доме

​Пять деталей, на которые стоит обратить внимание при покупке квартиры
Фото: Брусника

Более 50% покупателей при выборе квартиры прежде всего ориентируются на её местоположение, площадь, цену и инфраструктуру вокруг. Эти параметры, безусловно, важны, однако понятие комфорта к ним не сводится. В будущем детали, ускользнувшие из поля зрения, могут сильно повлиять на качество жизни. Собрали пять таких критериев. Рассказываем о каждом на примере сургутского квартала «Новин».

Критерий №1. Высотность

Чтобы вещью было удобно пользоваться, она должна быть пропорциональна человеку. Слишком маленькие туфли будут жать, а слишком большие — стремиться соскользнуть с ноги. С городом точно так же. Его пространство должно быть сомасштабно людям, которые в нём живут. В «Новине» мы это учли. Дома здесь имеют переменную высотность в 6-10 этажей с башнями-доминантами на углах. Это решение позволяет создать комфортную и хорошо просматриваемую городскую среду, где всё рядом.

Критерий №2. Общественные пространства

В случае с общественными пространствами принципиальное значение имеет их расположение. Уличный гам может мешать заснуть и расслабиться, поэтому слишком шумным активностям не место во дворе. Мы это учитываем и выносим их за его пределы.

Между кварталами первой и второй очередей «Новина» мы разместили столы для пинг-понга, уличные тренажеры и спортивная площадка, где можно устраивать с соседями футбольные и баскетбольные матчи и вполне легально громко кричать «Шестой дом, вперёд».

Пока вы с друзьями пьёте кофе в одном из уличных кафе, малыши могут остаться на детской площадке. Она, кстати, тоже есть в каждом из общественных пространств. Помимо качелей, горок, батутов, песочниц и велотреков, мы установили элементы, не предназначенные для игры. Они заставляют ребенка подключать фантазию и каждый раз придумывать новый сценарий использования. Такое место быстро не наскучит.

Критерий №3. Вход в подъезд

Приходя на просмотр квартиры, вы обычно не берёте с собой сумки с продуктами, велосипед и коляску, поэтому открыть дверь не составляет труда. Как только эти предметы появляются в ваших руках, попасть домой становится сложнее.

Вам приходится совершить минимум четыре действия: остановиться и поставить пакеты, залезть в карман, достать ключ и приложить его к панели домофона. А если дождь? Тогда к этим шагам добавляется еще один — закрыть зонт. А если на улице -40° С? Тогда нужно снять варежки.

Мы учли эти сценарии на этапе проектирования. Поэтому во всех домах «Новина» расположили домофоны в тёплом тамбуре (так руки не успеют замерзнуть) и добавили фиксаторы, которые не дадут дверям закрыться прежде, чем вы в них войдёте.

Критерий №4. Адаптивность планировок

Метраж — это, конечно, существенный параметр при выборе квартиры, но гибкость планировки куда важнее.

77% жилищного фонда России составляют дома, построенные в советское время. Для них характерны типовые планировки и однообразные архитектурные решения. Но все люди разные. Кто-то любит принимать гостей и устраивать шумные семейные праздники — такому человеку хочется, чтобы у него была большая кухня и желательно столовая. Кто-то, напротив, ценит уединение и тишину. Чьё-то утро начинается с кофе — его приятнее пить на балконе, а кто-то, проснувшись, идёт выгуливать собаку.

Планировка должна легко подстраиваться под ваш стиль и ритм жизни. Работаете из дома — обратите внимание на квартиры с кабинетами. Нравится выращивать цветы или давно мечтаете о мини-огороде в пределах города — вам точно нужна терраса.

Надоело ждать лифт — переезжайте в квартиру с отдельным входом и во время ремонта не доплачивайте за подъем мебели на этаж. Живя здесь, вы точно не затопите соседей (их просто не будет), и никто не возмутится топотом котов или слишком громко работающим пылесосом.

Присмотритесь к планировкам с постирочными и гардеробными, чтобы освободить комнаты от лишних шкафов. Смело берите квартиру с балконом, не боясь, что со временем он превратиться в склад ненужных вещей. Автомобильные шины, удочки, снегокат, горнолыжную экипировку и всё, чему не найдётся места дома, перенесите в кладовую.

Критерий №5. Степень готовности

Да, покупать недвижимость на старте продаж выгодно. На этапе котлована цены обычно самые низкие. Однако, если в силу каких-то причин вы не можете ждать два-три года, есть смысл присмотреться к готовым зданиям.

Вложение денег в такие объекты выглядит надёжнее — вы уже можете оценить качество дома и не бояться, что его возведение остановится. Ну, и про льготную ипотеку нельзя забывать. В отличие от вторичного жилья на новостройки распространяются программы со сниженными ставками.

К слову, в «Новине» тоже есть квартиры в домах, которые сдаются в этом году. До конца июля на некоторые из них действует специальное предложение. Выбрать планировку и записаться на экскурсию можно на сайте.

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Сегодня в 10:14, просмотров: 125, комментариев: 0
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