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​После проведения земляных работ УТС на объекты выходит служба по благоустройству

АО «Горэлектросеть» благоустраивает участки после ремонта

​После проведения земляных работ УТС на объекты выходит служба по благоустройству
Фото: Горэлектросеть

Сто сорок благоустроенных городских объектов, тысяча двести квадратных метров заасфальтированных участков, сто три закрытых ордера на проведение земляных работ – таковы промежуточные итоги работы службы по благоустройству «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» за период май-июль 2022 г. Ежедневно специалисты и техника филиала компании-концессионера АО «Горэлектросеть» наводят порядок на участках, где в ходе проведения ремонтных программ на объектах теплоснабжения и горячего водоснабжения было нарушено благоустройство.

Накануне теплоэнергетики работали во дворе жилого дома с адресом ул. Ханты-Мансийская, 45. В прошлом году здесь меняли ветхие сети теплоснабжения. Дорожное полотно пришлось срезать, пострадали также забетонированные пешеходные дорожки и газоны. В начале июля специалисты службы подготовили поврежденные участки придомовой территории под асфальтирование: выровняли под ними грунт и отсыпали его щебнем. Затем на объект вывели асфальтоукладочную технику и специалистов по дорожным работам.

«В течении дня здесь уложат 25 тонн асфальта, площадь участка составит 140 квадратных метров. Параллельно ведем работы по замене бордюрного камня и обустройству газона. Засеем его в конце месяца, так что следующей весной жильцы близлежащих домов увидят на своей придомовой территории свежую и яркую зелень», - рассказал Владимир Бондаренко, начальник службы по благоустройству «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Ежедневно специалисты службы работают на нескольких адресах. Производственный график составлен таким образом, чтобы успеть выполнить максимальный объем мероприятий за короткое северное лето. Свой сезон служба по благоустройству закрывает с наступлением первых заморозков, как правило, в октябре. На сегодняшний день открытыми остались 110 ордеров, за август-сентябрь теплоэнергетики обещаются навести порядок на всех этих объектах.


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Сегодня в 11:27, просмотров: 143, комментариев: 0
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