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​Впервые в Сургуте состоялся концерт на крыше дома

Музыканты струнного квартета «Quadro» сыграли на кровле финального дома квартала «Булгаков»

​Впервые в Сургуте состоялся концерт на крыше дома
Фото: Булгаков

Классическая архитектура квартала «Булгаков» притягивает взгляды прохожих. Элегантный вид, благородные кремовый и шоколадный оттенки, утонченные кипельно-белые детали и колонны никого не оставляют равнодушным.

Прибавить к этому музыкантов в элегантных костюмах и платьях, звуки скрипки — и получится поистине живописное сочетание, которое способно изумить. Согласитесь?

Впервые в Сургуте состоялся концерт на крыше дома! Дали его музыканты струнного квартета «Quadro». Прекрасная музыка еще раз подчеркнула настроение квартала. Смотрите фотографии с выступления и прочувствуйте эту атмосферу.

Изысканный и эстетичный квартал «Булгаков» в 30 микрорайоне Сургута прекрасно подходит в качестве локации для атмосферных фотосессий, видеороликов и вдохновляет на новые идеи. Сейчас здесь идет строительство финального дома.

Все, что так полюбилось жителям в первых домах квартала «Булгаков», реализуют и в доме III :

— Классическая архитектура

— Авторский проект парадных

— Французские балкончики и увеличенное остекление окон

— Приватный двор с эстетичным оформлением

— Видеонаблюдение

В финальном доме осталось 30% квартир. Приходите на экскурсию по кварталу и выбирайте удобную для своей семьи планировку из широкой линейки квартала «Булгаков». Забронировать удобную дату и время встречи с менеджером можно по номеру: +7 (3462) 77-95-89


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Сегодня в 10:51, просмотров: 298, комментариев: 0
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