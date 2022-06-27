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Сургутский застройщик вынужден сам компенсировать ставку по льготной ипотеке

Это может значительно повлиять на объемы строительства в Югре

Сургутский застройщик вынужден сам компенсировать ставку по льготной ипотеке
Фото: Сибпромстрой

Один из ведущих застройщиков страны – ГК «Сибпромстрой» - вынужденно пересматривает производственные планы.

С начала года объемы продаж строительной компании упали в несколько раз. При сегодняшних темпах реализации готового жилья застройщику понадобится несколько лет, чтобы продать весь сформированный запас, который составляет 175 тысяч квадратных метров (около 3,5 тысяч квартир) уже введенного в эксплуатацию жилья и 250 тысяч (пять тысяч квартир) – в высокой степени готовности.

Одна из основных причин, по которой снизился объем реализации жилья, - недавнее исключение компании из числа строительных организаций, на жилье которых распространяется льготная ипотека.

Поддержки государства в виде льготной ипотеки лишился не только Сибпромстрой, но и другие строительные компании, имеющие юридическую форму собственности в виде Закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ).

Учредители ГК «Сибпромстрой» примерно месяц назад уже направляли в федеральные ведомства письма с просьбой пересмотреть ситуацию, в том числе – и с привлечением региональных властей, но ответа пока не получили.

– Надеемся, что это недоразумение в ближайшее время будет разрешено и мы получим равные условия конкуренции с другими строительными компаниями, – заключил Николай Сторожук.

Пока же компания, чтобы хоть как-то оживить ситуацию с продажами, была вынуждена пойти на беспрецедентную меру: организовать собственную льготную ипотеку всего под 0,1 процента годовых на весь срок кредитования.

То есть, банки выдают заемщику ипотеку под свой процент, актуальный для вторичного рынка жилья (сегодня он превышает 10 процентов годовых, к тому же финансовые организации значительно усилили требования к заемщикам), а застройщик вместо новосела выплачивает банкам эту разницу.

Но долго это продолжаться не может – финансовые ресурсы конечны даже у крупных компаний. Потому если ситуация не изменится в ближайшее время – компанию не вернут в систему льготной ипотеки - объемы ввода жилья в Ханты-Мансийском округе резко обвалятся, как следствие – рост неудовлетворенного спроса и цен.

Напомним, что в середине мая соучредитель компании Николай Сторожук уже объявлял о двукратном снижении объемов производства на 2022 год – с 386 тысяч квадратных метров жилья до 189 тысяч квадратных метров. Сибпромстрою пришлось отказаться от планов строить объекты на территориях Сургутского района, Нефтеюганска, Ханты-Мансийска и Сургута, в том числе – заморозить строительство крупного сургутского ЖК «Пойма-5».

По словам Николая Сторожука, даже в сегодняшней непростой экономической ситуации «Сибпромстрой» готов работать на полную катушку. Для этого есть и производственные мощности, и ресурсная база, и высокопрофессиональный коллектив: только на территории Югры компания готова ежегодно вводить до полумиллиона квадратных метров жилья. А с учетом московского подразделения компании эту цифру можно в кратчайшие сроки практически удвоить. Таким образом, «Сибпромстрой» способен стабилизировать рынки жилья и способствовать объективному насыщению спроса.

Вместо этого происходит все с точностью до наоборот, и, как сказано выше, компания сегодня вынуждена, по сути, сворачивать производство. А это – кадровые сокращения, снижение налоговых выплат и резкий рост социальной напряженности.


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Сегодня в 16:14, просмотров: 157, комментариев: 0
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