Лучшим заказчиком-застройщиком в России назвали ООО «Сибпромстрой-Югория»

Сообщество «Лига лучших предприятий России» считает ООО «Сибпромстрой-Югория» лучшим заказчиком-застройщиком, генеральным подрядчиком страны (ОКВЭД 71.12.2).

Итоги рейтингового исследования работы российских компаний по результатам за 2021 год на официальном сайте сообщества еще не выложены. О высокой награде стало известно из официального письма организаторов рейтинга на имя генерального директора ООО «Сибпромстроя-Югория» Андрея Сурлевича.

«Компания ООО «Сибпромстрой-Югория» вошла в ТОП лучших предприятий России и номинирована на звание «Предприятие года 2021» сообществом «Лига лучших предприятий России. Данная ежегодная награда свидетельствует о том, что что в текущем году компания заняла лидирующие места в Национальном рейтинге среди предприятий всех форм собственности по виду деятельности «Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика», - говорится в письме президента Оргкомитета сообщества Виктора Конаровского.

Статус-награда «Предприятие года - 2021» - специальная почетная награда, которая вручается исключительно предприятиям, вошедшим в ТОП компаний в результате рейтингования.